КамАЗ начнет выпускать легкие грузовики «Компас»

КамАЗ планирует в 2021-22 годах начать производство легкого коммерческого грузовика «Компас». В данный момент предприятие ищет поставщиков под этот проект. Об этом журналистам рассказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, сообщает ТАCC.

По его словам, на предприятии решили «спускаться по грузоподъемности более низко». Поэтому был разработан проект «Компас», тоннаж которого составляет 5, 8, 9 и 12 т. Однако, сам КамАЗ не может полностью вложиться в него, поэтому ведет поиск поставщиков.

Господин Когогин уточнил, что производство легких коммерческих грузовиков можно будет запустить на заводе «Камминз-Кама», где после постепенного перехода на кабины пятого поколения освобождаются мощности по сварке и окраске. На машину планируют устанавливать новые кабины, проектируемые в данный момент КамАЗом.

Получение опытно-промышленного образца проекта «Компас» запланировано на следующий год, добавил гендиректор КамАЗа.

"Ъ-Казань"