Бюджет Нижегородской области исполнен с профицитом по итогам девяти месяцев

Объем поступивших в бюджет Нижегородской области доходов составил 123,4 млрд руб. состоянию на 1 октября, что составляет 70,6% от уточненного плана на тот момент (174,8 млрд руб.). Расходы казны исполнены на сумму 116 млрд руб. (62,5%) от запланированных 185,7 млрд руб. По итогам девяти месяцев профицит составил 7,3 млрд руб., сообщается на сайте Контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

Согласно последнему декабрьскому проекту изменений в бюджет, доходная часть казны по итогам года может составить 177,7 млрд руб., расходная – 189,1 млрд руб. Дефицит бюджета в таком случае составит 11,4 млрд руб.

Анастасия Еремина