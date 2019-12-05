Бюджет Нижегородской области могут уменьшить на 53 млн рублей

Глава Нижегородской области внес в парламент проект поправок в бюджет региона на 2019 год. Предлагается уменьшить доходную и расходную части до каждую на 52,9 млн руб. до 177,7 млрд руб. и 189,1 млрд руб. соответственно. Дефицит сохранится на уровне 11,4 млрд руб.

Снижение произойдет за счет сэкономленных на аукционах средств, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дополнительно за счет получения федеральных дотаций планируется направить 69,8 млн руб. на ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка, 34 млн руб. – на выплаты безработным гражданам. Также в поправках учли 120 млн руб., полученных регионом на строительство газовых автозаправок.

Анастасия Еремина