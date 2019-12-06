Pandora представляет праздничную коллекцию украшений

Коллекция Holiday 2019 предназначена для самого сказочного праздника в году. Более 20 шармов, браслетов, колец, серег и подвесок, вдохновленных ночным небом, станут отличным подарком на Новый год. В коллекцию входят три капсулы: Shine Bright, Blue Dream и Celestial Style.

Для капсулы Shine Bright ювелиры использовали элементы коллекций Timeless Elegance и Pandora Celestial, сочетая их в многослойных геометрических формах. Разомкнутые кольца, браслеты, ожерелья и серьги сделаны из серебра и сплава Pandora с цветными камнями. Украшения Blue Dream вдохновлены северным сиянием, сочетают синеву кобальта, серебро и блеск камней. Кольца с подвижными элементами, серьги и шармы сделаны вручную. Продолжением звездной темы будут украшения Pandora Zodiacs. Миниатюрные шармы, выполненные в форме астрологических знаков, гармонично сочетаются с другими элементами праздничной коллекции. Знак Зодиака может стать личным талисманом или подарком друзьям.

Зимняя коллекция Pandora 2019 уже доступна во всех магазинах и на сайте ювелирного дома.