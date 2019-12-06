Новый Генплан Петербурга должен быть утвержден в 2020 году

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга завершил прием предложений физических и юридических лиц для формирования нового Генерального плана города. Всего было получено более 1,5 тыс., которые будут рассмотрены на последующих заседаниях комиссии, сообщили в КГА.

Проект нового Генплана Петербурга комитет, исходя из рекомендаций комиссии, сформирует в 2020 году. Законопроект пройдет обязательную процедуру согласования с федеральными министерствами, исполнительными органами государственной власти Петербурга, публичные слушания, после чего должен быть утвержден Законодательным собранием города.

Напомним, что действующий Генеральный план Петербурга датируется 2005 годом. В дальнейшем в него вносился ряд изменений.