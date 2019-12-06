Заоблачная Амазония

В четверг стало известно, что Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Amazon. Однако теперь регулятора интересует не сфера онлайн-продаж, а влияние корпорации на рынок облачных сервисов. Доля Amazon на нем уже в ближайшее время может достичь 50%.

Облако как главный источник прибыли

Федеральная торговая комиссия (FTC) США расширила на этой неделе собственное расследование в отношении Amazon. Теперь, по данным источников Bloomberg, регулятор заинтересовался деятельностью Amazon Web Services (AWS) — подразделения корпорации, предоставляющего облачные услуги бизнесу, правительственным организациям и частным лицам.

Обеспокоенность властей вызвало то, что компания, которая все эти годы ассоциировалась с онлайн-торговлей, теперь занимает почти половину рынка облачных услуг, а значит, способна диктовать свои правила на рынке.

По данным источников, в числе прочего FTC намерена проверить, не создает ли Amazon препятствия тем разработчикам ПО, которые продают свои продукты клиентам AWS, являясь одновременно ее конкурентами. Регулятор исходит из предположения, что компания может «наказывать» компании, работающие с другими облачными сервисами, и предоставлять льготы тем, кто сотрудничает только с ней.

Мировой рынок облачного хранения данных делится на несколько крупных сегментов. Крупнейший из них — программное обеспечение как услуга (SaaS), который, по прогнозу Gartner, по итогам 2019 года достигнет $99,5 млрд. Лидером этого рынка, по данным исследовательской компании Synergy Research, является Microsoft с 17%, далее следуют Salesforce (12%) и Adobe (10%).

Amazon является мировым лидером в облачном сегменте «инфраструктура как услуга» (IaaS). По данным Gartner, объем этого сегмента в 2018 году составлял $32,4 млрд, а к концу 2019 года может вырасти до $40,3 млрд. На долю Amazon в этом сегменте приходится 47,8% от общей выручки всех игроков. Второе и третье места с большим отставанием здесь занимают Microsoft (15,5%) и китайская Alibaba (7,7%). Именно облачные операции, а не онлайн-торговля теперь являются главным источником дохода для Amazon, принося около 60% операционной прибыли.

Ты помнишь, как все начиналось

Исполнительный директор AWS Энди Джесси в одном из интервью заявил: «Очень незаметно для всех, без лишней шумихи в начале 2000-х мы стали компанией, предоставляющей такие услуги». Amazon Web Services официально была запущена в середине 2006 года, однако идея создания такого бизнеса у руководителей Amazon появилась еще за несколько лет до этого.

Онлайн-ритейлер в ту пору начал страдать от собственного роста и популярности: корпорация пыталась внедрить новые продукты для своих потребителей, однако столкнулась с необходимостью переписывания и обработки огромных массивов данных.

Тогда, по словам технического директора AWS Вернера Вогельса, компания решила изменить свой подход к хранению и работе с данными, разделив их на мелкие блоки. В начале 2000-х годов Джефф Безос вложил миллиарды долларов в исследования и разработки в этой области. В результате в эпоху, когда компаниям приходилось хранить все больше цифровых данных и находить для этого все больше компьютерных мощностей, Amazon стала предлагать своим клиентам готовые решения их проблем.

В своем развитии AWS концентрируется в основном на органическом росте, а не на поглощениях других компаний. С 2013 года AWS совершила 12 небольших приобретений (стартапы, нишевые сервисы и т. п.), тогда как облачные подразделения Microsoft и Google — по 24 покупки. Среди последних покупок AWS — прошлогоднее приобретение стартапа Sqrrl, занимающегося кибербезопасностью и анализом больших данных, и стартапа TSO Logic, специализирующегося на облачной оптимизации, а также покупка уже в нынешнем году израильской компании CloudEndure, создающей системы для аварийного восстановления, резервного копирования и т. д. Сумма последней сделки составила $200 млн — это одно из крупнейших приобретений AWS.

Среди клиентов облачных сервисов Amazon — Netflix, General Electric, Expedia, Lyft, Siemens и McDonald’s.

Сейчас Amazon не останавливается на достигнутом и продолжает тратить миллиарды долларов на расширение своей облачной инфраструктуры и создание новых облачных решений — их у Amazon уже более 150. И столь массивные инвестиции приносят компании еще более значительную выручку. По словам вице-президента Билла Васса, «Джефф Безос говорит, что вы не можете предсказать действия ваших конкурентов или что сделают власти; но вы можете усердно вкладываться в то, что нужно вашим потребителям».

Российские реалии

В России зарубежные облачные провайдеры зачастую предоставляют услуги через партнеров. По оценкам iKS-Consulting, на прямые продажи Amazon, Microsoft, IBM и Google приходится в совокупности 7,8% рынка IaaS. «Услуги по продаже зарубежных облаков оказывает, например, Softline»,— говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. «При этом если Amazon на мировом рынке лидирует, то в России большая часть продаж приходится на Microsoft»,— отмечает он.

Лидером по аренде облачной инфраструктуры IaaS на российском рынке услуг является государственный «Ростелеком»: по данным рейтинга iKS-Consulting, на него по итогам 2018 года приходилось 16,4% рынка.

Вторым крупным игроком с долей 10,15% стала входящая в группу «Айтеко» компания «Сервионика», а третьим — DataLine (9,4%). На четвертом и пятом местах — КРОК (7,6%) и Selectel (7,4%) соответственно. Весь рынок облачных услуг РФ в 2019 году достигнет почти 86 млрд руб., говорится в отчете iKS-Consulting. По ее данным, рост составит 25%, замедлившись примерно на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом, когда рынок вырос на 26,1%, до 68,8 млрд руб. В ближайшие четыре года рынок будет расти в среднем на 23,5% год к году, достигнув к 2023-му 196 млрд руб., прогнозирует iKS-Consulting. Пока российский рынок облачных услуг, составляя лишь 0,2% от глобального, растет теми же темпами в рублях, что и глобальный рынок в валюте, оценивали ранее в J'son & Partners Consulting.

Укрепить позиции «Ростелекома» на рынке облачных услуг позволит приобретение второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine. Как сообщал “Ъ” 20 ноября, совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% DataLine. Приобретение увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы «Ростелеком» до 11,5 тыс. стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОДов, который по состоянию на конец текущего года составляет около 42 тыс. стойко-мест.

Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская, Юлия Тишина