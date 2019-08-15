Amazon превратит ненужное в нужное

Один из крупнейших ритейлеров мира компания Amazon объявила о запуске новой благотворительной программы для независимых продавцов, торгующих на его площадке. Теперь продавцы, которые захотят избавиться от непроданных или возвращенных покупателями товаров, смогут передавать эти товары через благотворительные организации нуждающимся.

Новая благотворительная программа Fulfillment by Amazon Donations начнет действовать с 1 сентября пока только в США и Великобритании. У независимых продавцов, торгующих на площадке Amazon.com, появится альтернативная — экологичная — возможность избавиться от нераспроданных или возвращенных покупателями товаров.

Вещи можно будет отдать Amazon, тот передаст их американским и британским благотворительным организациям, которые, в свою очередь, найдут тех, кто в них нуждается.

В США Amazon сотрудничает с благотворительной организацией Good360, а в Великобритании с целым рядом организаций, в числе которых «Армия спасения», Barnardo’s и Newlife.

До последнего времени такие товары уничтожались, и из-за этого в последние годы Amazon неоднократно подвергался жесткой критике общественности. Так, в январе и в июне на французском телеканале M6 вышли документальные фильмы о том, как подразделение Amazon во Франции тоннами выбрасывает и уничтожает товары, возвращенные покупателями. А в мае телеканал CBS сообщил о том, что таким же образом поступают с нераспроданными товарами и британские, и французские склады Amazon. Один из складов компании, по данным журналистов-расследователей, всего за девять месяцев вывез на свалку 293 тыс. товаров.

Как надеются в Amazon, новая программа позволит значительно снизить объем отходов. Прежде компания брала с продавцов за утилизацию непроданных товаров по $0,15 за каждую единицу товара. Теперь продавцы будут платить те же деньги, однако товары не будут пополнять свалки и ухудшать тем самым экологическую ситуацию. «Мы знаем, что когда вещи попадают в руки тех, кто в них нуждается, жизнь меняется к лучшему, местные сообщества укрепляются»,— отметила директор Amazon Элис Шоуб.

Алена Миклашевская