Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.

Сделка была одобрена Минэкономики, Росимуществом и Минкомсвязи, сообщал “Ъ” 12 августа. 100% компании будет выкуплено у кипрской DDL Digital Systems Ltd. Весь бизнес DataLine был оценен в 21 млрд руб. с учетом около 4 млрд руб. долга. Выручка компании в 2018 году составила 5,3 млрд руб.

Приобретение увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы «Ростелеком» до 11,5 тыс. стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОДов, который по состоянию на конец текущего года составляет около 42 тыс. стойко-мест, следует из сообщения оператора. «Стратегическая значимость сделки определяется существенными возможностями "Ростелекома" по наращиванию доли высокомаржинальных облачных продуктов в результате активного перехода корпоративных и государственных клиентов на сервисную модель потребления ИТ-услуг»,— заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Юлия Тишина