Более 400 юнитов VALО получат бренд Mercure

Комплекс апарт-отелей VALO и группа Accor подписали договор, согласно которому 160 гостиничных номеров и 320 апартаментов в третьей очереди комплекса будут управляться по франшизе оператора Accor под международным брендом Mercure Hotels and Residences.

Как сообщили в группе Accor, апартаменты будут размещены во втором корпусе VALO (третья очередь строительства). 160 юнитов при этом останутся в собственности девелопера, а 320, являющихся собственностью частных инвесторов, станут работать под брендом Mercure Residences.

Общий объем инвестиций в апарт-отель Valo составит 10,5 млрд рублей, инвестиции в третью очередь проекта — 5,5 млрд руб. Планируемая дата сдачи объекта — сентябрь 2022 года.