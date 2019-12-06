Норвежский завод в Краснодаре планирует расширение

В хуторе Копанском готовится к расширению норвежский хлебопекарный завод «Кабаре Бейкерс». Он выпускает замороженные булочки и ватрушки для кафе и ресторанов, сообщают в мэрии Краснодара. Отмечается, что предприятие запустилось два года назад, и там трудоустроено около 30 жителей хутора.

По словам генерального директора завода Ханса Мортена Бьёрге, предприятие выпускает булочки для гамбургеров и хот-догов, ватрушки и маленький штучный хлеб. После выпекания изделия охлаждают. За час работы завод может выпустить от 1,5 до 2 тыс. хлебобулочных изделий. Сейчас у завода высокая загрузка, поэтому принято решение о расширении.

В начале 2020 года «Кабаре Бейкерс» планирует запустить еще одну производственную линию. Для нее к основному цеху достроят дополнительный корпус. Эта линия будет выпускать печенье, пончики и пирожные. С расширением производства количество рабочих мест увеличится до 60.

В строительство производства вложено более 80 млн руб. К февралю 2020 года объем инвестиций, с учетом приобретения и установки новой линии, составит порядка 100 млн руб.

Василий Хитрых