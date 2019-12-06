Прокуратура Оренбуржья требует наказания волгоградскому предприятию из-за взятки

В Оренбургской области прокуратура требует привлечь к административной ответственности волгоградское промышленное предприятие из-за передачи взятки в размере 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) работнику новотроицкого завода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установил надзорный орган, деньги передавались за дальнейшее общее покровительство организации-покупателю при заключении договора поставки и в рамках исполнения обязательств по этому договору. Суд наложил арест на счета организации и ее вклады в банках.

В отношении работника новотроицкого предприятия возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Алена Смирнова