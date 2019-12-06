Hublot установили в Санкт-Петербурге часы для обратного отсчета до старта чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020

3 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге установили цветную стеллу, декорированную символами предстоящего чемпионата Европы по футболу UEFA Euro 2020. Специально для нее марка Hublot разработала часы обратного отсчета. Стелла будет не только показывать время, оставшееся до чемпионата, но и самые интересные факты о турнире.

Традиция обратного отсчета времени, оставшегося до долгожданного фанатами события, всегда привлекает внимание болельщиков. Стеллу установили на входе в волонтерский центр Санкт-Петербурга рядом с Дворцовой площадью. Несомненно, участники волонтерской программы, символизирующей интеграцию и единство народов Европы, также с нетерпением ждут UEFA Euro 2020.

Церемонию открытия и запуска стеллы посетил посол UEFA Euro 2020 в Санкт-Петербурге, бывший форвард российской национальной сборной, главный тренер юношеской команды России по футболу Александр Кержаков, бывший вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, а также капитан Сборной России по футболу Артем Дзюба.