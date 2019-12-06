Спецслужбы России и Белоруссии задержали банду торговцев оружием

ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии задержали членов международной преступной группы, которая занималась контрабандой оружия и боеприпасов из-за рубежа, а также сбытом наркотических средств. Операция по задержанию проходила 5–6 декабря 2019 года на территории Новгородской и Ленинградской областей, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Организатор и шесть активных членов преступной группы задержаны с поличным при сбыте партии оружия и наркотиков.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тыс. руб. и $17,6 тыс.»,— говорится в сообщении.

В настоящее время спецслужбы устанавливают возможных сообщников и выясняют каналы поступления оружия и наркотиков.