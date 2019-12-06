Суд не восстановил на работе начальника отдела УЭБиПК воронежской полиции

Центральный райсуд Воронежа отказал бывшему руководителю второго отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального ГУ МВД подполковнику Евгению Младову в восстановлении на работе. Это следует из материалов суда. Подполковника Младова подозревают в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Евгений Младов был задержан в конце мая при попытке получения денег. Как полагают в СКР, высокопоставленный полицейский пытался мошенническим путем «совершить хищение» 10 млн руб. у местного предпринимателя, которым мог быть владелец местного ООО «Вереск» (сеть киосков «Грядка») Дмитрий Коляда.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Владимир Зоркий