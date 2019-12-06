Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ижевске за осень выросла на 2,2%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Удмуртии в ноябре 2019 года составила 11,15 тыс. руб. в месяц, сообщают эксперты портала Domofond.ru. Это на 2,2% больше значения августа, которое составляло 10,9 тыс. руб.

Съем однокомнатной квартиры подорожал за осень в 49 из 76 исследуемых городов. Наибольший рост отметили во Владивостоке (5,8%), Набережных Челнах (5,5%), Петрозаводске (5,4%), Хабаровске (5,1%) и Улан-Удэ (5%). Наибольшее падение цены — в Сочи (14,2%), Севастополе (5,5%), Костроме (4,2%), Саратове (3,5%) и Тамбове (3,3%).