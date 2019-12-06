Тарифы на водоснабжение в Петербурге вырастут на 3%

Комитет по тарифам установил тарифы на водоснабжение и водоотведение в Петербурге с лета будущего года. Они вырастут на 3%.

Как сообщили в Смольном, с 1 июля тарифы на питьевую воду и водоотведение составят 32,53 руб. за куб. м. Для прочих потребителей стоимость водоснабжения за один куб. м составит 36,64 руб., а водоотведения — 42,9 руб. за куб. м. При этом изначально финансовая модель ГУП «Водоканал» на период с 2016-2020 годы предусматривала повышение тарифов на ресурсы на 20% ежегодно.

Ранее стало известно, что коммунальные услуги в Петербурге во второй половине 2020 года подорожают на 3,5%. При этом федеральное правительство установило индекс для роста уровня тарифов на коммунальные услуги на уровне 4,5% к январю текущего года.