Глава двух компаний назвал случайностью их попадание в санкционный список США

Компании ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» (Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ) попали в санкционнный список США случайно, поскольку, по словам их главы Дениса Гусева, он является полным тезкой того россиянина, которого Соединенные Штаты обвинили в совершении киберпреступлений. Накануне Минфин США ввел санкции в отношении хакерской группы Evil Corp, шести российских компаний и 17 человек.

«Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные — израильский, молдавский»,— сказал господин Гусев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, попадание компаний в санкционный список случайно. Предприниматель добавил, что санкции США никак не повлияют на работу ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ», поскольку с американскими партнерами они не сотрудничают.

Что известно о россиянах и компаниях, попавших под санкции США Читать далее

Напомним, США обвинили Evil Corp, шесть российских компаний и 17 человек в хищении у банков более $100 млн. По данным властей США, лидер Evil Corp — Максим Якубец, включенный в санкционный список,— не только глава хакерской организации, но и связан с ФСБ и российскими властями. За информацию о его местонахождении объявлено «крупнейшее на сегодняшний день вознаграждение для киберпреступника» в размере $5 млн.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Хакерский след привел в Россию».