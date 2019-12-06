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Начальником аппарата губернатора Петербурга назначен Юрий Смирнов

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Санкт-Петербурга. На должность начальника аппарата губернатора назначен Юрий Смирнов, до этого занимавший пост заместителя руководителя данного ведомства. О новом назначении господина Смирнова в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что место начальника аппарата губернатора Петербурга освободилось после того, как трудившаяся в этой должности с февраля 2019 года Ирина Ган была переведена на пост заместителя руководителя администрации губернатора.

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