Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда

В новом графике движения поездов на 2019/2020 годы будут ускорены 334 пассажирских поезда, появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, отметив, что объем движения поездов вырастет на 3%.

Число скоростных поездов в новом графике будет увеличено до 377, для трети поездов время в пути сократится. На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах будут назначены 46 новых поездов, в том числе на направлении Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава: 189 составов поездов «Ласточка» 16 «Сапсанов» и четыре «Аллегро». На пригородном графике движения число пар поездов вырастет на 111 единиц.