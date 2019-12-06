Депутаты приняли не обеспечивающий потребности Саратова бюджет города

Депутаты саратовской городской думы большинством голосов одобрили предложенный администрациенй города проект бюджета на 2020 год. После работы согласительной комиссии он увеличился на 2 млрд руб.

Как заявил председатель комитета по финансам администрации Саратова Александр Струков, доходы и расходы бюджета будущего года составят 16,5 млрд. В представленном в начале ноября проекте бюджета города доходная и расходная части составляли 14,4 млрд руб.

В бюджете заложено строительство девяти детских садов и двух школ, на это в 2020 году будет потрачено 320 млн руб. и 1 млрд руб. — в 2021 году. На ремонт дорог за счет федерального и областного бюджетов в 2020 году предусмотрен 1 млрд руб.

При этом господин Струков признался, что документ обеспечивает полномочия муниципалитета лишь на 30%.

Против принятия проекта бюджета выступили представители КПРФ, назвавшие его «бюджетом вымирания» и беспартийный депутат Дмитрий Сорокин. По словам последнего, мэрия предложила «бухгалтерский отчет» вместо проекта бюджета.

Сергей Петунин