Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.

Volkswagen Nivus. Novo nome, novo design, nova tecnologia. O inedito conceito “New Urban Coupe” vai revolucionar o mercado e inaugurar um novo segmento em 2020. O Nivus e a cara da Nova Volkswagen! #nivus #vwbrasil pic.twitter.com/oKuwMK2PYd — Volkswagen do Brasil (@vwbrasil) December 4, 2019

Впервые в истории модель, которая будет продаваться по всему миру, разработает бразильское подразделение немецкого автопроизводителя. О новинке пока известно лишь то, что она будет построена на платформе MQB-A0 и получит кузов купе-кроссовера.

Премьера модели состоится весной 2020 года. Серийный выпуск автомобиля в Бразилии начнется в том же году. Производство в Европе наладят в 2021 году.