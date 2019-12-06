06 декабря, пятница
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Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.

Впервые в истории модель, которая будет продаваться по всему миру, разработает бразильское подразделение немецкого автопроизводителя. О новинке пока известно лишь то, что она будет построена на платформе MQB-A0 и получит кузов купе-кроссовера.

Премьера модели состоится весной 2020 года. Серийный выпуск автомобиля в Бразилии начнется в том же году. Производство в Европе наладят в 2021 году.

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