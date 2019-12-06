Чиновница задержана в администрации Первомайского района Новосибирска

В Новосибирске задержана начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района, в отношении которой расследуется уголовное дело о мошенничестве с муниципальной землей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Основанием для привлечении чиновницы к уголовной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры. Она установила, что в июне 2012 года начальницы отдела, действуя от имени умершей в 2010 году гражданки, приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 кв. м, находящийся в муниципальной собственности. Его кадастровая стоимость составила 387 тыс. руб.

О выявленных фактах прокурор Первомайского района Игоря Пуцына объявил на совещании в районной администрации. После его выступления в кабинет вошли оперативники из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Они и препроводили чиновницу в следственный отдел.

Константин Воронов