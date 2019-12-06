В колонию строгого режима пытались передать телефоны и спирт

Сотрудники исправительной колонии №12 ГУФСИН по Пермскому краю обнаружили большую партию запрещенных предметов, которые пытались передать осужденным их родственники во время свиданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было изъято 23 телефона и комплектующие к ним, три пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью, три бутылки виски и газовые зажигалки.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в сентябре в этой же колонии родственники осужденных пытались перебросить через забор сверток с 12 сотовыми телефонами, 35 зарядными устройствами, 12 сим-картами, 17 гарнитурами и 25 USB-кабелями.

ИК №12 расположена в поселке Широковском Губахинского городского округа. Является колонией строгого режима, в ней отбывают наказание около 2 тыс. осужденных.