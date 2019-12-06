Новогодний стол обойдется жителям Челябинской области в 450 рублей с человека

В Челябинской области базовый набор продуктов для новогоднего стола обойдется в 450 руб. с человека. Стоимость базового новогоднего стола в России на основе средних цен в продуктовых магазинах рассчитала IT-компания «Эвотор».

Стоимость новогоднего стола рассчитывалась по цене приготовления домашних салатов «Оливье» с вареной колбасой и «Сельди под шубой» (по 150 граммов на человека), в цену также входят два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

В среднем по России новогодний стол в этом году в расчете на одного человека составит 446 руб. (в прошлом году составлял 384 руб.). По данным «РИА Новости», дороже всего праздничный ужин обойдется жителям Чукотки (668 руб.), Приморского края (639 руб.), Томской (626 руб.), Сахалинской (605 руб.) и Ярославской (603 руб.) областей. Самый доступный новогодний стол в Оренбургской (360 руб.) и Псковской (363 руб.) областях.