Эксперты оценили стоимость новогоднего стола для одного нижегородца в 400 рублей

Аналитики IT-компании «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка) оценили стоимость новогоднего стола одного россиянина в среднем в 446 руб. В эту цену входят по 150 г домашних салатов «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой», два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и бутерброд с семгой, по 50 г сырной и колбасной нарезки, три мандарина и одно яблоко.

В Нижегородской области за базовый набор нужно заплатить 400 руб., пишут по результатам исследования «РИА Новости». Самый дорогой стол оказался на Чукотке (668 руб.), самый дешевый – в Оренбургской области (360 руб.). В Москве стоимость новогоднего стола на одного оценили в 539 руб., в Санкт-Петербурге – в 464 руб.

Анастасия Еремина