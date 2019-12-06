Все Toyota Corolla станут гибридными

Компания Toyota с 2020 года оставит на европейском рынке только гибридные модификации Corolla, сообщает Autocar.

К новому модельному году японский автопроизводитель вывел из линейки доступных силовых агрегатов полностью бензиновые двигатели. Автомобиль можно приобрести только со 122-сильным 1,8-литровым и 180-сильным 2-литровым гибридным агрегатами.

Премьера седана Toyota Corolla состоялась в ноябре 2018 года на автосалоне в Гуанчжоу. В России модель доступна только со 122-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором по цене от 1,1 млн руб.