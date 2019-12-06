TWINO – признана одной из самых инновационных компаний на рынке финансовых технологий

Международная финтех-группа TWINO, работает в России под брендами Езаем и Монеза, получила премию в области инноваций «Время Инноваций».

Премия «Время Инноваций» учреждена в 2010 году и инициирована Фондом «Социальные проекты» при поддержке Министерства экономического развития РФ. Победителями признаются самые инновационные и технологичные компании, лучшие продукты и решения.

Победителей определял экспертный совет, в который вошли более 30 финансистов, аналитиков, руководителей компаний и экспертов.

В России TWINO работает с 2013 года. Сегодня в стране компания представлена брендами Ezaem и Moneza. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», за первое полугодие 2019 года, группа TWINO в России занимает четвертое место по объему портфеля выданных займов физическим лицам и является одним лидером на рынке онлайн-кредитования в стране.

TWINO обладает технологическим стеком собственной разработки. Главным преимуществом компании является полностью автоматизированный процесс анализа кредитной заявки, одобрения и предоставления денежных средств. Алгоритм инновационной модели скоринговой системы группы TWINO включает более десяти тысяч агрегатов.

«TWINO постоянно работает над улучшением качества сервиса и оказания услуг. Группа по праву занимает лидирующую позицию на рынке альтернативного кредитования. Мы предоставляем быстрые и удобные услуги, которые помогают десяткам тысяч пользователей улучшать качество жизни. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, чтобы решить любой вопрос клиента как можно скорее. Новые решения позволяют не только повысить уровень лояльности пользователей, но и получить существенное сокращение издержек. Ежемесячно нашими услугами пользуется более 70 тысяч человек, что является огромной ответственностью и стимулом для дальнейшего развития», – отметил генеральный директор TWINO в России Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН1127746672130, Рег. №651303045003161от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru