Красноярский золотодобытчик «Сисим» подал в суд на Росприроднадзор

Красноярская компания «Сисим» обратилась в суд с иском к енисейскому межрегиональному управлению Росприроднадзора. По данным арбитражного суда Красноярского края, в отношении компании была проведена внеплановая выездная проверка.

Экспертная организация провела однократный отбор проб природной воды реки Малая Сейба. В результате проверки компании было выдано предписание устранить выявленные нарушения «в виде недопущения влияния на состояние водного объекта» по взвешенным веществам, железу и меди. По результатам проверки также составлен протокол об административном правонарушении.

Компания требует признать предписание недействительным, так как производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием события правонарушения: «Постановлением о прекращении производства по делу установлен факт отсутствия превышений концентрация меди в реке Малая Сейба». Суд пока не принял заявление компании к производству.

Напомним, 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 15 рабочих. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Руководитель компании «Сисим» Максим Ковальков был арестован вместе с другими фигурантами дела.

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Оксана Павлова