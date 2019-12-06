В Новосибирске выберут подрядчика для содержания трамвайных путей за 216 млн рублей

Новосибирское муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» объявило тендер на текущее содержание и ремонт трамвайных путей в городе в 2020-2023 годах. Начальная стоимость контракта установлена на уровне 216,7 млн руб. Подвести итоги тендера планируется 17 декабря.

Протяженность трамвайных путей в Новосибирске составляет 147,5 км, из них 137,1 км — маршрутная сеть. «Работы по текущему содержанию пути имеют сезонный характер, при этом вне зависимости от сезона должны выполняться ежедневно»,— говорится в конкурсной документации.

В 2018 году «Автодор-инвест» сообщала о переговорах по заключению концессионного соглашения с властями Новосибирска. Госкомпания предлагала модернизировать трамвайно-троллейбусную сеть города. На тот момент, по словам представителя компании, износ энергохозяйства и путей в Новосибирске составлял 80%, износ подвижного состава — около 95%.

Летом этого года новосибирский мэр Анатолий Локоть заявил, что планы по заключению концессионного соглашения по строительству трамвайных путей в городе пока не реализуются.

Подробнее о проекте «Автодор-инвеста» — в материале “Ъ-Сибирь” «Инвестор берет за рога»

Оксана Павлова