Мэр Новосибирска: «Трамвайная концессия сейчас ни в какой стадии»

Планы по заключению концессионного соглашения по строительству трамвайных путей в Новосибирске пока не реализуются, заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами в четверг. «Трамвайная концессия сейчас в стадии переговоров, ни в какой стадии, нет никаких договоренностей. У нас появился очередной инвестор, но они приходят и уходят, их не удовлетворяет экономическая ситуация в городе, в том числе ситуация с тарифами — у нас самые низкие тарифы в регионе. Мы действительно многие льготы удерживаем»,— сказал глава города. С кем именно ведутся переговоры, он не уточнил.

Между тем пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что накануне губернатор Андрей Травников встретился с президентом АО «Группа Синара» Дмитрием Пумпянским. Стороны обсуждали вопросы обновления рельсового общественного транспорта в регионе, связанные, в том числе, с подготовкой Новосибирска к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. По словам губернатора, приоритетным является комплексное решение, предполагающее не только поставку подвижного состава, но и обновление путей, развитие маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что рассматриваются возможные варианты сотрудничества, в том числе приобретение техники в лизинг.

Напомним, в начале 2019 года Анатолий Локоть сообщил о планах властей объявить конкурс на заключение концессионного соглашения по развитию трамвайного хозяйства. По его словам, речь шла о строительстве частной трамвайной линии, которая свяжет Плющихинский жилмассив в Октябрьском районе с Садом мичуринцев.

Юлия Сасевич, Оксана Павлова