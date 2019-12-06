Определен разработчик проекта регионального центра фигурного катания

Разработка проектно-сметной документации на строительство регионального центра по фигурному катанию обойдется в 19,5 млн руб. Такую цену предложило ООО «Монолит-М» из Санкт-Петербурга, которое признано победителем конкурса, проводившегося краевым минзакупок. Максимальная цена контракта составляла 36,1 млн руб.

Центр будет расположен в Дзержинском районе Перми, на ул. Шпальной, и будет включать ледовое поле 30х60 м со зрительскими трибунами, двухэтажный административно-бытовой корпус с залом общефизической подготовки площадью 105 кв. м и залом хореографии площадью 135 кв. м.

Примерная оценочная стоимость объекта составляет 300 млн руб. Спорткомплекс будет возводиться за счет средств краевого и федерального бюджетов.