Рыбакам Челябинской области не разрешат использовать жаберные сети

Челябинская область не вошла в число территорий, в которых с 1 января 2020 года разрешено использовать жаберные сети во время любительской рыбалки. Постановление правительства РФ №1462 «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» было принято в ноябре 2019 года, сообщает министерство сельского хозяйства области. Изначально в проекте постановления в список регионов, где любительский лов разрешен с помощь жаберных сетей, вошли Челябинская, Тюменская и Курганская области. Документ вызвал негативную реакцию, как со стороны южноуральских рыбаков-любителей, так и со стороны официальных властей.

«Дело в том, что в районах Севера, регионах Сибири и Дальнего Востока, где население издавна кормилось рыбой, добыча ее таким способом не является чем-то из ряда вон выходящим. В то же время в Челябинской области, где запрет на сети – дело привычное, разрешение на их использование могло повлечь увеличение активности браконьеров, уход из бизнеса законопослушных хозяйствующих субъектов, которые занимаются зарыблением водоемов, рыборазведением, и даже социальную напряженность», – сообщает минсельхоз области. Установление нормы вылова сетями – 10 кг — не удовлетворило противников. В результате руководство региона поручило решить вопрос об исключении Челябинской области из списка территорий, где разрешено использование жаберных сетей. Положительное решение позволит сохранить «доброжелательные отношения» между рыбаками-любителями и представителями рыбоводных хозяйств, а также продолжить работу по увеличение рыбных ресурсов в водоемах региона, считают в минсельхозе.