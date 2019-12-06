Трассу М-11 полностью обеспечат сотовой связью к весне 2020 года

Покрытие мобильной связью трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия».

До конца текущего года планируется завершить установку необходимых сооружений. Один из операторов сотовой связи готов к размещению оборудования в декабре, остальные намерены это сделать в январе – марте будущего года.

На трассе выявлено 15 зон без сотового покрытия. Самые обширные — на границе Ленинградской и Новгородской областей и на территории Новгородской области.

Напомним, что трасса была официально открыта для проезда 27 ноября. Магистраль получила название «Нева».