Владимир Путин похвалил губернатора Кубани за успехи в газификации и благоустройство

В четверг, 5 декабря, президент России Владимир Путин в беседе с участниками международного форума добровольцев в Сочи назвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева одним из самых активных губернаторов России. В частности, он отметил высокие показатели по газификации на Кубани. «Я знаю, что Вениамин Иванович действительно занимается газификацией, уделяет большое внимание благоустройству Краснодара», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, именно в Сочи был дан мощный толчок развития волонтерству в России в период Олимпиады 2014 года. В настоящее время в России более 15 млн волонтеров. Краснодарский край на форуме представляли более 400 добровольцев. По итогу конкурса «Доброволец России» в номинации «Лучший волонтерский центр» выиграл проект Краснодарского края — ресурсный центр волонтерства «FORWARD» Сочинского государственного университета.

Василий Хитрых