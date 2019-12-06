Ирбитскую птицефабрику модернизируют за 125 млн рублей

Инвестпроект стоимостью 125,3 млн руб. реализует на ООО «Птицефабрика Ирбитская» агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, сообщается на сайте областного правительства. В рамках проекта предполагается модернизация корпусов и оборудования для содержания кур-несушек, автоматизация сбора и транспортировки готовой продукции. Фабрика будет газифицирована.

Сейчас мощности птицефабрики — 60 млн яиц в год. Модернизация позволит «получать продукцию от полностью здоровой птицы без применения антибиотиков и препаратов», рассказал генеральный директор птицефабрики Геннадий Ляпунов.

Проект реализуется при софинансировании АО «Россельхозбанк». Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области также планирует привлекать дополнительных инвесторов.