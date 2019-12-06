06 декабря, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Ирбитскую птицефабрику модернизируют за 125 млн рублей

Инвестпроект стоимостью 125,3 млн руб. реализует на ООО «Птицефабрика Ирбитская» агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, сообщается на сайте областного правительства. В рамках проекта предполагается модернизация корпусов и оборудования для содержания кур-несушек, автоматизация сбора и транспортировки готовой продукции. Фабрика будет газифицирована.

Сейчас мощности птицефабрики — 60 млн яиц в год. Модернизация позволит «получать продукцию от полностью здоровой птицы без применения антибиотиков и препаратов», рассказал генеральный директор птицефабрики Геннадий Ляпунов.

Проект реализуется при софинансировании АО «Россельхозбанк». Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области также планирует привлекать дополнительных инвесторов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя