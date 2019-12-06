Саратовское УФНС назвало причину низкой зарплаты в регионе

В Саратовской области наблюдается отставание среднего уровня заработной платы от данных по России и по Приволжскому Федеральному округу. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы по региону.

Так, по итогам прошлого года средняя зарплата в стране составляла 43445 руб., в ПФО – 31849 руб., а в Саратовской области 26823 руб. Среди причин такого отставания, в том числе названа проблема выплат работодателями теневой зарплаты. Работа по выявлению неформальных трудовых отношений, созданию условий для своевременной выплаты заработной платы, легализации «серой» ее части ведется.

Марина Ковалева