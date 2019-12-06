06 декабря, пятница
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Саратовское УФНС назвало причину низкой зарплаты в регионе

В Саратовской области наблюдается отставание среднего уровня заработной платы от данных по России и по Приволжскому Федеральному округу. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы по региону.

Так, по итогам прошлого года средняя зарплата в стране составляла 43445 руб., в ПФО – 31849 руб., а в Саратовской области 26823 руб. Среди причин такого отставания, в том числе названа проблема выплат работодателями теневой зарплаты. Работа по выявлению неформальных трудовых отношений, созданию условий для своевременной выплаты заработной платы, легализации «серой» ее части ведется.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя