ЕС выступил против использования криптовалюты Facebook

Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу. К таким криптовалютам относится, в частности, разработанная социальной сетью Facebook валюта Libra. Ее запуск планировался на 2020 год, но может оказаться под угрозой срыва.

Stablecoin — криптовалюты, привязанные к физическим товарам (золото и нефть) или фиатным валютам (fiat money). За счет этого стоимость stablecoin менее волатильна, чем привычные криптовалюты.

«Нельзя запускать в ЕС никакого соглашения об использовании stablecoin до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы (связанные с такими криптовалютами.— “Ъ”) не будут определены и устранены»,— говорится в заявлении министров ЕС (цитата по Reuters).

Министры также рассматривают возможность разработки правил регулирования криптоактивов и stablecoin в ЕС. Комиссия ЕС уже работает над специальным регламентом, уточнил комиссар ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис. В ЕС также занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать альтернативой частным криптовалютам.

Напомним, Libra продолжает стремительно терять своих сторонников. Из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту, уже семь покинули его. В частности, из проекта вышли Booking.com, EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

Почему от проекта Facebook отказываются партнеры, читайте в материале “Ъ FM” «Libra теряет поддержку».