Газовики и правительство договорились о плане ввода котельной в Нытве

Завершился визит в Пермь начальника управления теплоэнергетики ООО «Газпром межрегионгаз» Олега Тельнова. Высокопоставленный газовик разбирался с причинами задержки ввода в эксплуатацию котельных АО «Газпром теплоэнерго».

Напомним, две котельные (каждая мощностью 32 МВт) построены еще в 2018 году, но компания не может их сдать. В их строительство было инвестировано 650 млн руб. Газовикам мешало отсутствие тарифа и актуализированной схемы теплоснабжения Нытвы. Тариф для Нытвы «Газпром теплоэнерго» уже получило.

В ходе визита господина Тельнова сторонам удалось согласовать план действий, который может обеспечить ввод одной котельной. Вторая котельная, напомним, уже точно в этом сезоне подавать тепло Нытве не будет.