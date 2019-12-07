Красота из машины

Современное косметологические машины — это целые комплексы устройств, которые максимально бережно и безопасно решают несколько эстетических проблем одновременно и с впечатляющим результатом. Коррекция силуэта, избавление от растяжек, целлюлита или шрамов, акне, пигментация, возрастные проблемы — для каждого случая найдется своя процедура. Новый проект Weekend рассказывает о современных косметологических аппаратах и процедурах, которые проводят с их помощью. Все описанные аппараты и процедуры были протестированы в московских клиниках.



Профессиональная чистка зубов Guided Biofilm Therapy Клиника Kraftway

Фото: предоставлено Клиникой Kraftway

Guided Biofilm Therapy (GBT) безболезненно и щадяще воздействует на ткани зубов и полости рта. Чистка начинается с выявления зубного налета и биопленки — специальным раствором тщательно прокрашиваются все зубы, щеки и десны. Раствор подсвечивает налет розовым и синим цветом, в зависимости от уровня кислотности: свежий налет, которому еще нет трех дней, прокрашивается розовым, более старый — синим. На эти места нужно обращать особое внимание при ежедневной чистке зубов: налет, который не удаляется, потом минерализуется. Сама чистка — удаление биопленки — предполагает использование специального порошка. У GBT он не разлетается в разные стороны и не оседает на лице и одежде, а в его состав входит эритритол (один из видов сахарозаменителей). Он полностью растворяется в воде (которая, кстати, подается теплой), а значит, не вызывает чувствительности у пациентов с оголенными шейками зубов, не повреждает мягкие ткани, импланты, пломбы, керамические реставрации и ортодонтические конструкции. К тому же благодаря сладкому вкусу и мягкому распылению порошок подходит для чистки детских зубов. В остальном GBT не отличается от аналогов. В процедуру входит и полировка, и осветление эмали на один-два тона за счет удаления налета. Как обычно, после процедуры в течение первого часа нельзя ни пить, ни есть. И следующие 48 часов нужно придерживаться «белой диеты», т.е. ограничить потребление красящих продуктов. Противопоказания — индивидуальная непереносимость.

Обновленная пилинг-система PQAge Evolution «Balance Med Балчуг»

Нанофракционная пилинг-система глубокого реструктурирования кожи PQAge Evolution — это препарат на основе трихлоруксусной кислоты, койевой кислоты, миндальной кислоты, коэнзима Q и стабилизированного пероксида мочевины. В новый Evolution добавлен еще и гексапептид. Этот пептид часто сравнивают с ботоксом (справедливости ради, он все же не настолько эффективен), он подавляет работу нейротрансмиттеров: блокирует передачу нервного импульса к мышцам лица — и те расслабляются. Кроме того, гексапептид блокирует выработку ферментов, разрушающих коллаген. Такое сочетание ингредиентов позволяет PQAge Evolution отшелушивать ороговевший слой эпидермиса, выравнивать тон кожи и ее рельеф, максимально очищать и сужать поры. Пилинг оказывает сильный противовоспалительный эффект, поэтому PQAge рекомендован в том числе для лечения угревой сыпи. Пилинг наносят зонально с помощью специально разработанной техники массажа и оставляют на одну-три минуты (в зависимости от типа кожи). После процедуры «идти в люди» можно сразу — шелушений, покраснений и раздражения нет совсем (даже если кожа очень чувствительная). Рекомендуемый курс — четыре процедуры, по одной в неделю. После курса — видимый лифтинг-эффект, выравнивается тон кожи, сглаживается рельеф, уменьшается жирность, мелкие морщинки не разглаживаются полностью, но становятся менее заметными. Пилинг можно делать в любое время года, не боясь воздействия солнечных лучей. Процедура PQAge может стать первым этапом для любых аппаратных курсов, в первую очередь карбокситерапии (насыщение кожи кислородом) на аппарате PrO2Son. Противопоказания для пилинга — активная фаза дерматологических заболеваний, герпеса, дерматит, раздражения на коже.

RF-лифтинг 3Deep Intensif (аппарат Endymed Pro) Клиника Kraftway

Фото: предоставлено Клиникой Kraftway

Напомним, RF — это методика, которая использует радиоволны для воздействия на кожу лица и тела: как на эпидермис, выравнивая микрорельеф кожи, так и на дерму, усиливая нагреванием выработку коллагена и эластина. Цель процедуры — лифтинг лица и контуринг тела, лечение недостатков кожи (коррекция рубцов, сужение пор), сокращение пигментных пятен. Особенность 3Deep RF состоит в том, что в отличие от большинства технологий для радиочастотной терапии, которые имеют два электрода, 3Deep RF подает радиочастотный ток с шести электродов. При этом каждый из этих электродов может менять полярность во время работы, что увеличивает глубину воздействия аппарата — в некоторых случаях до 10 раз. Технология безопасна: параметры каждого импульса автоматически рассчитываются с учетом поставленных целей и зоны воздействия. А если работающая насадка перестает двигаться, подача тока прекращается, предохраняя от ожога. Процедура RF переносится хорошо, из ощущений — только тепло, поскольку прогреваются лишь глубокие слои кожи, и прогрев строго дозирован. Технология 3Deep RF позволяет использовать не только обычную насадку, но и игольчатую — одноразовый аппликатор с тончайшими позолоченными микроиглами, которые проникают в кожу на строго контролируемую глубину. Это немного более агрессивная процедура, которая проводится с местной анестезией. Период восстановления после нее может занять два-три дня в отличие от процедуры с обычной насадкой, после которой наблюдается покраснение кожи всего лишь в течение двух часов. В любом случае процедура работает — есть и мгновенный эффект лифтинга, и накопительное омолаживающее воздействие, которое проявляется после курса лечения. Естественно, процесс регенерации происходит медленно, иногда требуется до шести месяцев для получения стойкого видимого результата, но первый положительный эффект виден уже спустя 1–1,5 месяца.

Микротоковая терапия, аппарат Biogenie Центр «Белый сад»

В этой программе используются низкочастотные биотоки, ионизированная косметика Biogenie и лимфодренажный массаж. Ее цель — детокс и улучшение обменных процессов на клеточном уровне, стимуляция активности фибробластов, ускорение распада меланина (что способствует выравниванию тона кожи). В результате кожа должна получить дополнительное питание и увлажнение, а ее тонус восстановиться. Процедура довольно простая. На обрабатываемую зону наносится маслянистый раствор, а на спонжи аппарата специальная сыворотка. Выбор сыворотки индивидуален, но в каждой из них содержатся натуральные ингредиенты и растительные экстракты (например, экстракт голубого лотоса, орхидеи, эдельвейса, азиатской центеллы, дикой розы, алоэ вера, календулы), а также эластин морского происхождения, гиалуроновая кислота, полученная путем биоферментации, и коллаген растительного происхождения. Аппаратные токи действуют мягко и безболезненно, что дает возможность использовать этот метод для таких чувствительных зон, как губы и веки. Питательные вещества проникают в эпидермис естественным путем — целостность кожных покровов не нарушается, поэтому неприятных ощущений во время сеанса нет. Возможно лишь легкое покалывание, но в целом процедура скорее приятная и расслабляющая. Завершает программу лимфодренажный ручной массаж.

Есть разные варианты программ — от 15-минутных «экспресс» до «SOS-восстановления», которое занимает 1,5 часа. Стандартный курс предполагает четыре-шесть процедур с недельным интервалом, но эффект заметен уже после первой. Как у любой другой терапии, связанной с воздействием тока, у Biogenie есть противопоказания — лактация и беременность, онкологические заболевания, недавно перенесенный инсульт и индивидуальная непереносимость.

Тулиевый лазер LaseMD Lutronic Клиника «VerNa3»

Тулиевый лазер создает постоянную волну, которая способна проникнуть глубоко в кожу, не травмируя при этом ее поверхностный слой, а значит — сохраняя ее барьерные функции. Поэтому сама процедура максимально комфортна, специальный уход за кожей после сеанса не нужен, а все процессы регенерации происходят внутри. LaseMD Lutronic — это не просто тулиевый лазер, к нему добавлены космецевтические ампулы с сыворотками. Лазер создает множество микроканалов, что позволяет компонентам сыворотки легче проникать глубоко в кожу. Микроканалы мягко закрываются, а молекулы действующих веществ остаются внутри и продолжают работать. Всего ампул шесть (пять для кожи лица, одна для кожи головы), и с их помощью можно бороться с нарушением пигментации, старением кожи, замедлением роста волос, их выпадением и себореей. Тулиевый лазер позволяет и лечить акне в активной стадии — лазерный луч обладает мощным бактерицидным действием и сразу же подсушивает воспаленные участки. Перед процедурой специальной подготовки (обезболивания) не нужно, только демакияж. Пока подобранную врачом ампулу с сывороткой активируют в центрифуге аппарата, в течение шести минут лицо (или кожа головы) обрабатывается тулиевым лазером. Затем на кожу густо наносят содержимое ампулы, а сверху — успокаивающую питательную тканевую маску. Через 15 минут, когда маску снимают, на коже нет ни покраснений, ни корок, ни отечности. Она подтянута и более светлая, а поры сужены. Остатки сыворотки можно взять с собой, но использовать ее нужно в течение двух дней. Процедуры делают с интервалом в месяц, количество зависит от сложности случая (обычно две-четыре).

Лазерное лечение волос Raymax Клиника Kraftway

Выпадение, ломкость, истончение волос, нарушение активности сальных желез, перхоть, воспалительные процессы на коже головы — все это показания к лазерной терапии волос.

Аппарат Raymax работает по принципу фотобиотерапии: лазер воздействует на волосяную луковицу, стимулирует синтез белка и активизирует клеточный метаболизм. Клетки начинают расти, скорость их деления увеличивается, капилляров вокруг волосяных фолликулов становится все больше, местный иммунитет клеток повышается. Для процедуры на голову надевают специальное устройство-колпак, в который встроено около сотни диодов. Никаких неприятных ощущений во время процедуры нет. Длительность и интенсивность курса лечения могут быть различными — все зависит от клинической картины. Как правило, рекомендуется проходить не менее одной процедуры в неделю на протяжении 3–6 месяцев, по 10–20 минут каждая. Необходимо отметить, что лазерное лечение волос не всегда эффективно — не стоит ждать улучшений, если алопеция продолжается более пяти лет, а также если волосяные фолликулы уже утратили жизнеспособность. В этом случае рекомендуется хирургическое лечение — трансплантация волос. Но после нее можно использовать лазер: он поможет ускорить рост волос.

Противопоказания к лазерной терапии головы — заболевания, связанные с кроветворением, онкологические образования в области воздействия препарата, сахарный диабет, паралич лицевого нерва, беременность.

Лазерная депиляция Arion Клиника Gen87

Основное преимущество аппарата Arion — избирательное воздействие его александритового лазера. Волна направлена только на те волосяные луковицы, которые находятся в стадии активного роста, поверхность кожи при этом не повреждается. Мощность излучения и глубину проникновения луча устанавливает врач после осмотра, во время которого он оценивает состояние волос, определяет глубину расположения луковиц и тип кожи. Под воздействием луча погибают все клетки волосяного фолликула, поэтому процедура достаточно эффективна и волосы после нее долго не растут. Аппарат подходит для кожи и волос любого цвета и тона (кроме седых). Arion оснащен мощной системой охлаждения, но, к сожалению, лазерной эпиляции совсем без боли не бывает — неприятные ощущения все равно будут, вопрос только в том, насколько сильные. Поэтому очень важный показатель при выборе аппарата — как быстро проводится процедура. В случае Arion, например, эпиляция голени занимает не более 10 минут, а подмышечной впадины — всего 2–3 минуты. Из других достоинств аппарата — отсутствие риска появления пигментных пятен или обесцвеченных участков кожи, решение проблемы вросших волос и лечение мелких поверхностных сосудов и расширенных пор. Сколько нужно сеансов — решает врач, но реалистичные цифры — не менее 6–8. Важное дополнение — можно принимать солнечные ванны или посещать солярий как до, так и после процедуры. Противопоказания к лазерной депиляции: острые аллергические реакции кожи, обострение хронических заболевании (экзема, псориаз, красныи плоскии лишаи, ихтиозы, атопическии дерматит, красная волчанка, склеродермия, буллезные дерматозы, коллагенозы, васкулиты, дисхромии), герпес в стадии обострения, любые доброкачественные и злокачественные новообразования, острые инфекционные заболевания.

Ударно-волновая терапия «Z Wave» Клиника «Kraftway»

Эта методика уже давно применяется в физиотерапии (она помогает лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, воздействует на мышечный тонус, является частью посттравматической реабилитации, стимулирует регенерацию сосудов и даже используется для дробления камней в почках). В косметологии же ударно-волновая терапия (УВТ) связана с лечением целлюлита. Ее принцип — воздействие акустических волн на соединительную ткань. За каждую процедуру аппарат Z Wave запускает в среднем по 3000 импульсов ударной волны (которые не вредят внешнему кожному покрову). Такое воздействие активизирует кровообращение и лимфодренаж и стимулирует образование новых микрососудов и коллагена. Как результат — фиброзно-рубцовая ткань рассасывается, запускается внутриклеточный липолиз, повышается эластичность соединительной ткани, улучшается кровообращение и уменьшается внутренний отек.

Импульсы ударной волны ощущаются на коже как сильные похлопывания, чувствуется вибрация, но ни то ни другое не приносит дискомфорта. Длительность сеанса — 15–20 минут. После курса УВТ оптимально 4–6 сеансов с интервалом в 2–3 дня кожа станет заметно более плотной и ровной в проблемных зонах (область бедер, ног, рук и живота). В качестве профилактики рекомендуется делать поддерживающую процедуру 1 раз в 3 месяца. Противопоказания к УВТ: острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания, нарушение свертываемости крови, беременность, наличие кардиостимулятора.

Рубиновый лазер Q-Switch на платформе SINON-II Клиника «Эстелаб»

С помощью этого лазера можно решить такую проблему, как нарушение пигментации, или удалить цветную татуировку. Световое излучение с определенной длиной волны воздействует на кожу, точнее, на меланин или пигмент татуировки. В результате содержащие их клетки разрушаются, и пятно постепенно осветляется, пока совсем не исчезнет. Да, кожа на этом месте будет чуть более светлой, но без рубцов или лейкодермии (белых участков).

Платформа SINON II дает ультракороткие импульсы — всего 20 нсек (короче, чем у других современных рубиновых лазеров). Благодаря этому неприятные ощущения сведены к минимуму: воздействие луча ощущается как покалывание или тепло, иногда — как легкое жжение. Но все же не стоит забывать, что все зависит от индивидуальной чувствительности и кому-то такие ощущения могут показаться более болезненными. После процедуры может появиться незначительная отечность, покраснение, через несколько дней кожа начинает шелушиться. В некоторых случаях на месте пигментного пятна или татуировки может образоваться корочка, которая через некоторое время отпадет. Полное восстановление кожи происходит в течение 2 недель.

Эффективность процедур зависит от того, насколько глубоко в коже находится пигмент, но поверхностные дефекты исчезают уже после 1–2 сеансов. Для более серьезных случаев необходимо 1–3 курса по 8–10 процедур с промежутками в 20 дней минимум. Противопоказания: онкология, острые инфекции, беременность, период грудного вскармливания, обострение хронических заболеваний, прием антибиотиков, воспалительные процессы и повреждения кожи в обрабатываемой области, недавний пилинг.

4D-омоложение Fotona Клиника «Ланцет»

Процедура 4D-омоложения позволяет устранить птоз мягких тканей лица, осветлить пигментные пятна, сделать менее заметными носогубные складки и морщины, устранить сосудистую сетку. Проводится процедура с помощью аппарата Fotona в четыре этапа, каждый из которых предполагает воздействие одного из двух лазеров. На первом этапе (Smooth Liftin) — эрбиевый лазер (ER:YAG) прогревает слизистую поверхность щек и губ и доходит до связок и нижнего слоя кожи (гиподермы) средней трети лица. Это запускает механизмы обновления коллагеновых волокон и повышает плотность тканей. Второй этап (Frac3) — неодимовый лазер (ND:YAG) воздействует на поверхность кожи лица, реконструируя дерму и при необходимости убирая сосудистые звездочки. На третьем этапе (Piano) тот же неодимовый лазер (ND:YAG) работает с поверхностью кожи и подбородком. Равномерный глубокий прогрев тканей запускает фототермическое повреждение жировых клеток, что приводит к уменьшению жировых отложений и дает эффект глубокого лифтинга и подтяжку носогубной области, щек, подбородка. Четвертый этап (SupErficial) — эрбиевый лазер (ER:YAG) воздействует на поверхность кожи лица и верхнюю треть шеи, чтобы корректировать поверхностные несовершенства кожи.

Режимы мощности лазеров подбирает врач с учетом особенностей кожи. Но, несмотря на это, процедура, которая длится полтора часа, довольно неприятна. И ощущения после процедуры могут быть не самыми комфортными: кожа лица краснеет и становится чувствительной, особенно область вокруг глаз. Не настолько страшно, чтобы не выходить на улицу, но важные мероприятия лучше отложить. Покраснение проходит за два дня, потом кожа начинает шелушиться. Через неделю можно оценить результат — лицо подтягивается, уменьшаются носогубные складки, кожа выравнивается и светлеет, поры сужаются. Результат должен сохраняться год-полтора. Для усиления эффекта процедуры 4D лазерного омоложения рекомендуется проводить мезотерапию или биоревитализацию гиалуроновой кислотой до и после процедуры, чтобы не было обезвоживания кожи, которое может снизить эффективность процедуры.

Термаж тела Клиника «Эстелаб»

Аппарат Thermage CPT (Comfort Pulse Technology) работает следующим образом: радиочастотные волны разогревают внутренние слои дермы до 65 градусов, до температуры, при которой происходит сжатие коллагена и, соответственно, моментальный лифтинг. Простимулированные таким образом фибробласты вновь начинают производить собственный новый коллаген, и происходит это в течение шести месяцев после процедуры (иногда меньше). Эффект лифтинга держится в среднем до 18 месяцев.

Термаж подтягивает кожу в районе бедер, колен, ягодиц и живота, предплечий и кистей рук. Перед процедурой на кожу наносится разметка (квадратные контуры, которые легко стираются после процедуры) и определяется интенсивность и количество импульсов (от 100 до 1200), необходимых для воздействия. Важно понимать, что процедура не самая комфортная и сопровождается болевыми ощущениями, на которые ориентируется врач, регулируя интенсивность воздействия аппарата. Эти ощущения похожи на чередующиеся холодные и умеренно горячие прикосновения. Чтобы уменьшить болезненность процедуры, в рабочей насадке Thermage CPT используется новая система распределения импульса, каждый импульс сопровождается поверхностным охлаждением и добавлена вибрация.

После процедуры период восстановления не предполагается — кожный покров не повреждается, небольшой отек в местах воздействия в течение суток проходит. Длительность процедуры от 20 минут до двух часов в зависимости от площади воздействия.

LumiCell Wave 6 Клиника Kraftway

В процедуре моделирования фигуры с помощью аппарата LumiCell Wave 6 используются сразу нескольких его функций — вакуумно-роликовый массаж с инфракрасным излучением, ультразвуковая кавитация, биполярная RF-терапия и безынъекционная мезотерапия. Каждая из них может, разумеется, успешно применяться и отдельно, однако все вместе они воздействуют не только на поверхностные слои кожи, но и на подкожно-жировую клетчатку. То есть одновременно уменьшаются проявления целлюлита, «уходит» ненужный объем, исчезают застойные явления, отечность, корректируется силуэт, подтягивается кожа.

Первый этап процедуры — инфракрасный фотопневматический массаж. Инфракрасный свет нагревает кожу до 40°С и размягчает подкожный жир. Звучит страшно, но не ощущается вообще ничего. А вот вакуумный массаж, который начинается вслед за инфракрасным, довольно чувствительный (особенно в «жировых» местах). Массаж усиливает кровообращение и уменьшает отек (лимфодренаж), ослабляет соединительную ткань вокруг жировых отложений, улучшает питание клеток. Интенсивность и степень воздействия подбираются индивидуально по показаниям.

Этап второй — ультразвуковая кавитация (совершенно безболезненная, лишь легкое тепло в месте воздействия). Под воздействием низкочастотного ультразвука внутри жировых клеток образуются пузырьки, они увеличиваются, разжижают жир и вытесняют его из клеток. Выводится он потом из организма естественным путем (через лимфатическую систему и печенью). Другие клетки и ткани (мышечные фибриллы, клетки эпидермиса, эндотелия сосудов и др.) под действием кавитации не повреждаются — они более прочные и эластичные.

Этап третий (тоже безболезненный) — радиочастотная терапия (RF) подтягивания кожи: электромагнитные импульсы прогревают дерму, заставляя фибробласты работать быстрее. Коллагеновые и эластиновые волокна уплотняются, ускоряется процесс образования новых волокон. К тому же у RF отличный лимфодренажный эффект. Все тело проработать RF сразу не получится — согласно правилам безопасности, за один сеанс можно воздействовать только на одну зону определенной площади.

Четвертый этап — безынъекционная мезотерапия. Коктейли из активных веществ наносятся прямо на кожу, которая затем подвергается воздействию электропорации. В результате питательные элементы коктейля проникают в ее глубинные слои, что помогает сжиганию жировых отложений. Безболезненно и комфортно, легкое покалывание в местах обработки.

Конечно, всю эту сложную процедуру лучше всего делать курсом (обычно из 6–10 визитов) — за полгода эффект усиливается, а после полного курса он может сохраниться до двух лет. Важно и нужно понимать, что эффективность процедур коррекции фигуры на LumiCell Wave 6 зависит не только от работы специалистов клиники, но и от того, готовы ли вы выполнять их рекомендации между визитами (соблюдать питьевой режим, достаточно активно двигаться и рационально питаться). Противопоказания к процедуре — любые заболевания в острой форме, кардиостимулятор, различные новообразования, кожные болезни, беременность, лактация.

Ultraformer III Клиника GEN87

Работа Ultraformer III — лифтинг мышечно-апоневротической системы кожи (SMAS-слоя) и подтяжка видимого опущения кожи (птоза) — основана на технологии HIFU (High intensity focused ultrasound), сфокусированном ультразвуковом воздействии. Направленная энергия нагревает SMAS до 65 градусов, из-за чего площадь поверхности SMAS сокращается и происходит лифтинг всех тканей. То есть Ultraformer III не просто убирает лишнее, но возвращает коже упругость. Причем в любой зоне — манипулы для тела рассчитаны на разную глубину проникновения ультразвука: живот, ягодицы, внутренняя сторона бедер, рук, колени и локти. Глубокий прогрев и ультразвук сжигают жир, а кожа стимулируется на естественную выработку коллагена и эластина. Риск получения травм (рубцов и ожогов) отсутствует — точно сфокусированное ультразвуковое излучение не проникает дальше заданной программой аппарата глубины и не затрагивает окружающие ткани.

Продолжительность процедуры Ultraformer III зависит от намеченного объема и площади обрабатываемой зоны — от 30 до 60 минут. Процедура не болезненная (она предполагает местную анестезию — крем или укол), скорее, не очень приятная. Ощущения такие, будто место воздействия прошивают на швейной машинке. Синяков или покраснений не будет, лишь незначительный отек в зоне обработки. На следующее утро появляется боль, похожая на мышечную, будто мышцы пришли в тонус, как после очень интенсивной тренировки. Такое ощущение сохраняется примерно пару недель. Полноценный эффект от процедуры заметен на четвертую-шестую неделю, а через три-четыре месяца происходит изменение и обновление кожи, формируется новая коллагеновая матрица. Сохраняется эффект до 1,5–2 лет. Противопоказания к проведению ультразвукового лифтинга — острые инфекционные заболевания, хронические дерматозы в стадии обострения, тяжелые формы угревой болезни, прием ретиноидов, склонность к образованию келоидных рубцов, злокачественные образования кожи в зонах проведения процедуры, беременность и лактация.

Карбоновый пилинг Lumenis M22 Клиника Renew

Лазерный карбоновый пилинг, который делает аппарат Lumenis M22, особенно полезен для людей с жирной кожей и расширенными порами. Добиться глубокого очищения помогает совместное воздействие лазерного луча и специального наногеля (в состав которого входят мельчайшие частицы диоксида углерода, то есть карбона). Проникая вглубь кожи, двуокись углерода сцепляется с органическим клеточным мусором, чтобы потом извлечь его на поверхность. Из-за лазерных вспышек-импульсов наногель испаряется с поверхности кожи, забирая с собой отмершие клетки эпидермиса, продукты жизнедеятельности сальных желез. Кроме того, вспышки лазера вызывают гибель болезнетворной микрофлоры кожи, работают на осветление пигментных пятен и усиление синтеза коллагена и эластина.

Процедура не болезненная, но довольно шумная, а на лице чувствуется только сильное тепло. Сразу после процедуры кожа выглядит так же, как и до процедуры, только становится очень мягкой и нежной на ощупь. Эффект можно оценивать через один-два дня. И конечно, для устойчивого видимого результата нужен курс процедур (в зависимости от состояния кожи — от трех до восьми сеансов). Тем не менее стоит помнить, что процедура эта не лечебная, а косметическая, и эффект от нее временный Противопоказания — онкология, беременность, лактация, хронические воспаления кожи.

Программа клеточного омоложения Heleo4 Клиника Gen87

Цель программы — подавить патологические процессы в тканях, запустить регенерацию и активировать иммунитет кожи. Эффект достигается за счет взаимодействия квантов света с фотосенсибилизатором Heleo4. Речь идет о продукте, в основе которого лежит хлорофилл в активной форме, выделенный из спирулины,— он не вызывает побочных эффектов в виде отеков и воспалительных реакций. Фотосенсибилизирующий состав накапливается в дефектных клетках кожи и под воздействием аппарата узкополосного света активируется, стимулируя к делению только здоровые клетки и запуская процесс саморазрушения нездоровых клеток.

Процедура безболезненна и проста — на кожу наносят сыворотку интенсивно зеленого цвета, и нужно полежать 15 минут под лампой. На этом все заканчивается — без боли, отеков и воспалительных реакций. Результат — повышение упругости и выравнивание тона кожи, улучшение текстуры, устранение сосудистой сеточки, сужение пор, нормализация себорегуляции, устранение патогенной микрофлоры. Для разных проблем — разный свет лампы. Красный — anti-age, синий — угревая сыпь, желтый — для комплексного лечения купероза и розацеи.

Удаление сосудистых патологий Cynergy Cynosure Multiplex Клиника Delete

Комбинированная лазерная система для удаления сосудистых патологий, таких как расширенные вены (до 4 мм), сосудистые звездочки и сеточки, «винные пятна», купероз, телеангиоэктазии и гемангиомы у младенцев. В каждом импульсе сочетаются волны двух лазеров (лазер на красителях и неодимовый лазер), длина и задержка импульса регулируются, чтобы индивидуально подобрать параметры воздействия на пораженные сосуды. Под воздействием лазера сосуды запаиваются, в них больше не попадает кровь, сосудистые звездочки исчезают.

Процедура не требует обезболивания, ведь окружающие ткани не нагреваются. Эпидермис тоже остается нетронутым, следовательно, ожогов и шрамов не остается. Покраснение и отек кожи после процедуры могут держаться два-три дня. Все происходит очень быстро, и тем не менее количество процедур зависит от конкретной проблемы. Заметные улучшения наступают уже после первой процедуры.

Elite MPX Клиника Delete

Elite MPX Cynosure — это платформа для эпиляции с двумя лазерами, неодимомовым и александритовым. Лазеров не случайно два — это дает возможность использовать в рамках одной процедуры волны разной длины. Александритовый лазер воздействует на сам волос, а неодимовый — на так называемую ростковую зону, то есть стволовые клетки, которые со временем могут привести к регенерации фолликула. Elite MPX универсален: он справляется с пушковыми волосами на лице, оволосением по мужскому типу, почти обесцвеченными волосками (в том числе и в конце курса эпиляции), рыжими или седыми волосами. Встроенная система охлаждения Zimmer Cryo значительно снижает болевые ощущения. Стоит напомнить, впрочем, что болевой порог у всех разный и процедура может оказаться весьма чувствительной. Время проведения процедуры — от 5 до 25 минут.

Ограничений нет, но есть противопоказания — наличие кардиостимулятора, онкология в анамнезе, повреждения кожи в области проведения процедуры (герпес, псориаз, экземы). Периодичность процедур — раз в месяц (бикини, лицо, подмышки) и каждые 5–6 недель (голень). При этом процедуры лучше не пропускать: эффективность может снизиться или вовсе сойти на нет, если прошло слишком много времени.

LPG Клиника Kraftway

Аппарат LPG Mobilift M6 Gold делает массаж лица, воздействуя на кожу с помощью вакуума и вибрации. Цель такого массажа — поддержание тургора кожи: происходит естественный отток лимфы, улучшается микроциркуляция и в результате активизируются клетки, отвечающие за синтез коллагена и эластина, регулируется функционирование сальных желез, исчезают гематомы и инфильтраты. В принципе, этот аппарат используется и для массажа тела, но для лица насадка другая — здесь нет механических роликов для разминания тканей. Работает она так: с помощью вакуума захватывает кожу (и подкожно-жировую клетчатку) и «пощипывает» ее. Синяков после процедуры не остается.

Обычный курс LPG-массажа: 6 — 8 процедур. Эффект довольно заметный, особенно у тех, кто склонен к отекам. В идеале для поддержания полученного результата после прохождения полного курса нужно раз в месяц делать еще по одной процедуре. LPG-массаж не рекомендуется после проведения контурной пластики лица, так как он провоцирует усиление кровообращения — и, как следствие, введенный при пластике препарат быстрее рассасывается.

Accent Alma Lasers Клиника «Эстелаб»

Accent Alma Lasers — это моделирование контуров тела, восстановление упругости и эластичности кожи. Аппарат воздействует с помощью ультразвука и радиочастот: холодный ультразвук избирательно разрушает жировые клетки (и не затрагивает другие ткани, органы и кровеносные сосуды), а униполярный RF ускоряет обмен веществ для быстрого лимфодренажа. Применение RF-энергии после липолиза приводит к сокращению кожи и улучшению ее текстуры. Процедура начинается с того, что круглой металлической пластиной разглаживают кожу в проблемной зоне в течение примерно 30 минут. Неприятных ощущений нет, чувствуется только тепло. Следующий этап процедуры — RF-воздействие — менее приятный, но не болезненный: специальной насадкой натирают кожу минут 20–30. Ни синяков, ни отеков, ни других побочных явлений после процедуры нет.

Оптимальное количество процедур (для видимого и долговременного эффекта) — шесть, с периодичностью раз в неделю. Противопоказания — кардиостимулятор, онкология, хронические заболевания в стадии обострения.

MiraDry Клиника «Бьюти Тренд»

Процедура MiraDry избавляет от избыточной потливости (гипергидроза) — причем, по словам производителей, навсегда. Работает аппарат на микроволнах, и в результате его воздействия потовые железы разрушаются — и заодно уничтожаются апокриновые железы, вырабатывающие неприятный запах. Устойчивость результата связана с тем, что потовые железы не обладают способностью к восстановлению. Прибор признан безопасным для здоровья американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Бояться, что разрушение потовых желез в подмышечных впадинах повлияет на способность тела к терморегуляции, не нужно: их не больше 2% от общего числа потовых желез.

MiraDry обрабатывает только зону подмышечных впадин, он не применяется для других частей тела. В прибор, конечно, встроена система охлаждения, которая предотвращает образование ожогов, но все же процедура чувствительная, поэтому вначале производят местную анестезию. Кроме потовых желез, микроволны повреждают волосяные фолликулы, то есть избавляют от необходимости депиляции. Процедура длится примерно час (обе подмышки) и проводится однократно. После процедуры подмышечные впадины остаются отечными и покрасневшими, болезненность может сохраняться еще пару дней.

MiraDry категорически не рекомендуется при эпилепсии, язве, онкологии, гастрите, стенокардии, воспалительных процессах, вызывающих отечность, нарушениях работы щитовидной железы.

CoolSculpting CoolAdvantage Petite Клиника «Эстелаб»

Аппаратный способ удаления лишнего жира, основанный на методе криолиполиза,— интересная альтернатива липосакции. Еще недавно процедура CoolSculpting подходила только пациентам с жировой складкой не менее пяти сантиметров. Новая насадка CoolAdvantage Petite позволяет избавиться даже от пары лишних сантиметров в самых сложных для коррекции зонах — внутренняя поверхность плеча, над коленом и т. п. В насадку аппарата с помощью вакуума втягивается жировая складка, которая подвергается воздействию умеренно низких температур. В результате в жировой ткани запускается процесс гибели клеток. Одного сеанса достаточно, чтобы уничтожить примерно 30 процентов жира в проблемной зоне. Правда, эффект заметен не сразу: организму нужно время, чтобы вывести продукты распада,— около полутора месяцев. Обвисание кожи практически исключено — сокращение происходит постепенно.

Аппликатор теперь выглядит по-другому: вместо параллельных пластин — чаша, которая дает обратную связь по температуре в режиме реального времени. Новые системы контроля в CoolAdvantage Petite обеспечивают охлаждение до нужной температуры и исключают риски повреждения тканей. Процедура занимает не более 40 минут и, так как болезненные ощущения практически отсутствуют, хорошо переносится даже пациентами с высокой чувствительностью.

Тестирование на газоанализаторе Студия персонального тренинга Pro Trener

Фото: ProTrener

Газоанализатор — это целый комплекс приборов: беговая дорожка, маска, похожая на респиратор, прибор для учета объема вдыхаемого/выдыхаемого воздуха. Но самое главное — после процедуры проходит консультация специалиста, который интерпретирует данные и переводит их на человеческий язык. Тестирование позволяет определить пульсовые зоны, в которых следует тренироваться, и время тренировки, а также важный параметр — МПК (максимальное потребление кислорода), количество расходуемых жиров в граммах на разном пульсе, работу сердечной мышцы во всех пульсовых диапазонах. То есть помогает сформировать правильную программу занятий, эффективную и безопасную — без риска перетренироваться или получить травму.

Тестирование длится около 40 минут (5–7 минут — разминка, 15–30 минут — сам тест на беговой дорожке). На расшифровку результатов и разъяснение уйдет еще минут 40. С учетом результатов тестирования будут даны рекомендации и составлена целевая программа тренировок (если нужно, можно обсудить рацион питания и объем потребляемой воды).

Нанофракционная пилинг-система глубокого реструктурирования кожи PQ Age Baltschug Beauty Center

Если по-простому, то это химический пилинг, только без реабилитации. Делают его с помощью раствора PQ Age — препарата на основе трихлоруксусной кислоты, койевой кислоты, миндальной кислоты коэнзима Q и стабилизированного пероксида мочевины, чтобы удалить ороговевший слой эпидермиса, выровнять тон кожи и кожный рельеф, максимально очистить и сократить поры. Если же описывать этот процесс более научно, то действует раствор PQ Age так: не нарушая эпидермального (верхнего) слоя, он проникает в ретикулярный (располагающийся параллельно поверхности кожи) слой дермы, где под воздействием воды распадается на мочевину и активную хлоруксусную кислоту, которая денатурирует старый коллаген. В результате активируются функции фибробластов, усиливается синтез нового коллагена в дерме и образуется плотный каркас, благодаря которому и заметен долгосрочный эффект лифтинга.

PQ Age наносится зонально, с помощью специально разработанной техники массажа, на несколько минут. Так как все ингредиенты раствора оказывают сильный противовоспалительный эффект, можно не опасаться воспалительных процессов, более того — PQ Age рекомендован в том числе для лечения угревой сыпи. После процедуры «идти в люди» можно сразу — шелушений, покраснений и раздражения нет совсем (даже если кожа очень чувствительная). То есть процедуру вполне можно делать перед каким-нибудь важным событием, не опасаясь неожиданных последствий. После четырех процедур (это рекомендуемый курс), по одной процедуре в неделю, кожа будет выглядеть подтянутой, тон ее должен выровняться, рельеф сгладиться, а жирность уменьшиться. Пилинг можно делать в любое время года, без оглядки на воздействие солнечных лучей. Кроме того, PQ Age показан как первый этап для любых аппаратных методик, в первую очередь карбокситерапии (насыщение кожи кислородом) на аппарате PrO2Son. Противопоказания для пилинга — активная фаза дерматологических заболеваний, герпес, дерматит, раздражения на коже.

ClearLift «СМ-Косметология»

Процедура ClearLift — это восстановление упругости и эластичности кожи за счет реставрации структуры дермы. Ее задачи: уменьшение морщин, подтяжка овала лица, уплотнение кожи лица, шеи, декольте, кистей, повышение ее эластичности и тургора. По сути, это фракционное лазерное омоложение с помощью фотоакустической 4D-технологии. «Холодный» лазерный луч благодаря очень короткому импульсу безболезненно проходит сквозь эпидермис и подает клеткам сигнал о термической опасности. В ответ фибропласты начинают активно вырабатывать коллаген и эластин, необходимые для структурного ремоделирования кожи. Процедура безболезненная, только чувствуется тепло и легкое покалывание в местах обработки. Из-за того, что эпидермис не повреждается, после процедуры нет ни покраснения, ни шелушения. Только легкий отек — впрочем, он практически не виден и проходит в течение двух дней. Эффект от процедуры становится все заметнее в течение полутора месяцев — именно такой период необходим для выработки нового коллагена.

Ограничений по сочетаемости с другими косметологическими процедурами нет, более того, ClearLift не противоречит даже самым агрессивным воздействиям — химическими и механическими пилингам, радиоволновой терапии, фототерапии, инъекционным методам. Особенно хорошо сочетается ClearLift с процедурой биоревитализации, которая только усиливает эффект лифтинга.

Процедура ClearLift проводится раз в месяц-полтора. Достаточно от четырех до семи сеансов — в зависимости от состояния кожи и желаемого результата. И что особенно важно летом — загорать можно уже сразу после процедуры.

Лазерная эпиляция для мужчин (аппарат LightSheer Duet) Клиника «Эпимед»

LightSheer Duet работает по обычной для подобных аппаратов схеме. Лазерное излучение поглощается меланином (пигментом, отвечающим за цвет волоса) и преобразуется в тепло, которое разрушает структуру волоса. Один из плюсов этой технологии — ее можно использовать для волос всех фототипов (темных, светлых, рыжих), лазеры предыдущего поколения на это были неспособны. Кроме того, насадки LightSheer Duet оснащены не только системой охлаждения, которая делает кожу менее чувствительной к дискомфорту, но и вакуумной системой, которая тоже помогает снизить болевые ощущения. Во время сеанса кожа втягивается вакуумом в аппликатор рукоятки и вспышка лазера воздействует на выбранный участок максимально эффективно. Эпиляция — не единственное, что может делать LightSheer Duet. Аппарат занимается и лазерным пилингом, удаляет нежелательные волосы на шее, заживляет раздражения после травмирующего бритья, удаляет вросшие волосы без риска ожога, сужает потовые железы и улучшает качество кожи. Ни синяков, ни покраснений, ни рубцов — не остается никаких следов, разве что легкое покраснение кожи в местах обработки.

Как и при использовании других аппаратов для лазерной эпиляции, для достижения максимального эффекта необходимо прийти на сеанс несколько раз — за одну процедуру все фолликулы не разрушатся. Кроме того, мужчинам обычно нужно больше сеансов, чем женщинам. Средний курс — это 5–6 сеансов (эпиляция лица занимает не более пяти минут, а эпиляция больших зон на теле — не более 20) с разницей в один месяц.

Lumicell Wave 6 Клиника Kraftway

Это целая программа коррекции фигуры, комплекс передовых методик, направленный на моделирование контуров тела и общее оздоровление. Инфракрасный фотопневматический массаж (разогревает подкожно-жировую клетчатку, улучшает высвобождение жира, усиливает циркуляцию крови и выработку коллагена), ультразвуковой термолиполиз (стимулирует общий метаболизм, уменьшает застойные явления в тканях) и RF-лифтинг (в процессе нагрева расщепляются жировые отложения и на уровне дермы ускоряется обновление коллагена, восстанавливается упругость и эластичность кожи, создается лифтинг-эффект) — все в одном аппарате. Процедура помогает уменьшить объем жировых отложений на животе, талии, боках или коленях, ускорить все обменные процессы, увеличить выработку коллагена. А если процесс похудения нужно усилить липолитиками, у Lumicell Wave 6 есть функция безинъекционной мезотерапии.

Несмотря на объем работы, которую проделывает аппарат, болевых ощущений не будет. Зато уже после первого сеанса из организма выйдет лишняя жидкость (это уже минус несколько сантиметров), цвет и текстура кожи улучшатся. Продолжительность массажа и количество курсов полностью зависит от особенностей организма. Но, как правило, эффект заметен после 10 процедур (раз в неделю каждая). Аппарат Lumicell Wave 6 также может помочь в реабилитации после липосакции, в устранении болевого синдрома, возникшего после травм, а также при радикулите и мышечных спазмах.

Harmony XL Клиника Юлии Щербатовой

Цель процедуры, которую проводят с помощью неодимового лазера Harmony XL,— удаление купероза (заметных сосудистых звездочек на лице). Метод основан на способности разных тканей и клеток кожи по-разному поглощать световые лучи. Тепловая энергия избирательно разрушает эритроциты, не повреждая окружающие ткани. Сосуды закупориваются, а затем их просвет зарастает — склерозируется. Harmony XL имеет высокую селективность — это означает, что он умеет точно распознавать поврежденные ткани, воздействуя только на них и не задевая окружающие. Так что вероятность возникновения ожогов или шрамов после процедуры должна быть равна нулю.

К сожалению, решить вопрос раз и навсегда невозможно — со временем купероз все равно вернется (правда, не в таком объеме). Когда — зависит, как обычно, от множества факторов: образа жизни, активных физических нагрузок, генетической предрасположенности и погоды (жара и холод могут спровоцировать появление купероза). Рекомендуется делать процедуру в целях профилактики два раза в год, чтобы сосудистая сетка не разрасталась. Могут понадобиться и дополнительные процедуры — врач оценивает состояние кожи через 30 дней после применения лазера и при необходимости удаляет оставшиеся сосудистые звездочки. Процедура довольно чувствительная (особенно в области скул и висков). Сразу после нее лицо горит, но полностью успокаивается примерно за час-два.

Лазерная биоревитализация Клиника Delete

Процедура неинвазивной (безынъекционной) биоревитализации проводится микросекундным неодимовым лазером Elite+ Cynosure. «Холодный» лазер (он не успевает обжечь кожу, а значит, нет боли) доставляет гиалуроновую кислоту в глубокие слои эпидермиса, где она накапливается. Результат — увлажнение, очищение, обновление, стимуляция коллагена и регенерация кожи, уходят припухлости вокруг глаз. Лазерная биоревитализация может стать хорошей профилактикой для кожи, склонной к воспалению,— дело в том, что лазер действует как сильнейший антисептик.

Сама процедура вполне комфортная и безболезненная, чувствуется только тепло в местах обработки. Эффект зависит не только от количества процедур (рекомендуется не меньше 3–5 с интервалом в неделю), но и от возраста пациента и состояния его кожи, темпов расхода организмом гиалуроновой кислоты. Отметим, что биоревитализация Cynergy рекомендуется и как один из этапов подготовки кожи к лазерным процедурам с последующим долгим восстановлением (таким как CO2, CO2RE, Er:YAG, Fraxel re:pair). Хорошо сделать биоревитализацию и перед поездкой на море — чтобы повысить устойчивость кожи к активным солнечным лучам.

CosmeStar Supreme-X Body Shape HIFU Институт пластической хирургии на Ольховке

Ультразвук, ротация, инфракрасная и радиочастотная энергия, пульсирующий вакуум — все это сочетается в аппарате CosmeStar Supreme-X Body Shape HIFU, с помощью которого проводятся процедуры коррекции фигуры, уменьшения жировых отложений, лечения целлюлита и омоложения кожи. И все же основная его специализация — высокочастотный фокусированный ультразвук (HIFU — High Intensity Focused Ultrasound). Он воздействует только на жировые клетки и не затрагивает другие ткани, органы и кровеносные сосуды. Область применения аппарата довольно широкая — любые участки тела (в том числе колени, предплечья), а также лицо.

Работа ультразвуком над проблемной зоной длится примерно 30 минут. Неприятных ощущений нет, чувствуется только тепло в месте воздействия. Результат — расщепление жировой ткани, разрушенные клетки которой выводятся потом из организма естественным путем. Следующий этап процедуры — RF-воздействие, которое можно совместить с вакуумным массажем. Благодаря тепловому излучению в коже синтезируются коллаген и эластин — компоненты, отвечающие за ее молодость и упругость, а вакуумный массаж ускоряет обмен веществ и улучшает циркуляцию лимфы. Правда, этот этап не столь безболезненный, придется немного потерпеть — минут 20. Впрочем, ни синяков, ни отеков, ни других побочных явлений не должно быть. Видимый эффект следует ждать через три недели, если проведена одна процедура. Но рекомендуется делать три, с интервалом в семь дней. Процедуру нельзя делать беременным, при больных почках и печени, остеопорозе, диабете, онкологии, болезнях сердца, расстройствах иммунной системы (и это далеко не все). Любые кожные высыпания, шрамы, раны и даже татуировки также являются противопоказаниями.

Интерактивная капсула Somadome Mahash Spa

Цель Somadome — с помощью звуков и цветового излучения максимально ограничить воздействие внешних раздражителей, снять стресс, ввести человека в состояние покоя, улучшить самочувствие и настроение. Четыре режима, в которых работает капсула, так и называются — гармония тела, гармония разума, гармония духа и гармония ожиданий. Внутри каждого такого режима можно установить по пять программ — здесь и борьба с прокрастинацией, и снятие напряжения, и повышение самооценки, и даже заряд на креативность. Подсветка купола капсулы (она отвечает за цветотерапию) зависит от выбранного режима и может быть белого, фиолетового, зеленого, синего или голубого цвета. Каждый из них настраивает нервную систему на нужный позитивный лад. Но главное не то, что видно, а что слышно: успокаивающие звуки природы в ансамбле с альфа-, бета-, гамма-, дельта- или тета-волнами. Мозг улавливает частоты этих звуковых волн и выполняет поставленные задачи, например, концентрируется или расслабляется, как после полноценного сна (это называется биурально-ритмическое воздействие). Сеанс длится 20 минут, перед началом SPA-терапевт выставит персональные настойки, но и во время процедуры можно что-то поменять.

PicoSure Клиника Delete

PicoSure — совершенно новая по своему воздействию методика. Это первый в мире «холодный лазер», он делает процедуру максимально комфортной, позволяет проводить ее без анестезии и практически не требует реабилитационного периода. PicoSure, которую выполняют на аппарате Сynosure, одновременно решает целый комплекс задач: омоложение кожи, сужение пор и разглаживание морщин, удаление пигментации и татуировок. И в последнем случае это действительно прорыв — лазер может легко и быстро (до сих пор это была очень травматичная процедура) справиться с татуировкой любой площади, сделанной любыми красками (в том числе синей и зеленой). PicoSure работает не так, как аблятивные (CO2, CO2RE, Er:YAG, Fraxel Re:pair) и неаблятивные (Fraxel Re:fine, Fraxel Re:store, M22, Q-Switched Nd:YAG) методики: дело в том, что лазер по-другому воздействует на клетки кожи. Он ее не нагревает и, соответственно, не травмирует (поэтому и называется холодным). Импульс настолько короткий — триллионные доли секунды,— что клетки не успевают «испугаться», а стало быть, дать ответ — боль. Итак, травмы нет, а ударная волна — очень сильная. Если CO2-лазеры удаляют поверхностный слой (отсюда словосочетание «лазерная шлифовка»), то PicoSure за счет быстрого шока запускает синтез коллагена и эластина, то есть процесс восстановления.

Процедура длится 15–20 минут, за которые лазер «обстреливает» все лицо. Процедура не самая комфортная (порог чувствительности у всех разный), в момент прикосновения луча кожу немного печет, но обезболивание не нужно. Самые чувствительные зоны — у крыльев носа и контура губ. После процедуры лицо розовеет, краснота спадает за два-три часа, шелушения нет ни в день процедуры, ни потом. Наиболее полно эффект — тургор и тонус кожи, ровный цвет лица, суженные поры — должен проявиться примерно через три недели. Курс рассчитан на 3–5 процедур (раз в три недели), но все индивидуально и зависит от состояния кожи.

OctoLine Клиника RHANA

Газожидкостный пилинг называют «процедурой для красной ковровой дорожки» — за то, что он не предполагает реабилитационного периода и его можно сделать даже за час до важного мероприятия. OctoLine — это такой совершенно безболезненный метод для глубокого очищения, увлажнения, моментального лифтинга и сияния кожи. Процедура заключается в следующем: на сверхзвуковой скорости на кожу подается охлажденный поток физраствора. Вместо физраствора применяют и различные полезные сыворотки, антиэйдж-препараты, витамины, микроэлементы, противовоспалительные средства, в зависимости от потребностей кожи. Благодаря скорости, с которой все это поступает, эпидермис очищается, а влага от мелкодисперсного распыления глубоко увлажняет кожу. Под давлением полезный коктейль попадает не только в эпидермис (верхний слой кожи), но и в дерму (нижний слой), а потому максимально насыщает ткани кислородом. Интенсивность пилинга можно регулировать, если нужно глубоко и прицельно обрабатывать проблемные участки кожи: гиперпигментации, морщины, стрии, пустулезные элементы при акне.

Длится терапия примерно час, из ощущений — только приятный холодок во время распыления. Надо отметить, что видимый эффект после одной процедуры сохраняется примерно неделю. А для полноценного результата рекомендуется курс из шести процедур — раз в неделю. Кстати, газожидкостный пилинг часто делают для подготовки к более радикальным процедурам — механической дермабразии, лазерному пилингу и фракционному термолизу. Процедуру OctoLine рекомендуется также сочетать с капельницами восстанавливающего препарата «Лаеннек».

Finepeel Клиника Kraftway

Процедура Finepeel проводится на аппарате Clear+Brilliant, который был создан для работы с кожными дефектами после ожогов, с разнообразными рубцами, и используется даже для лечения детей. Аппарат работает по методу селективного неаблятивного фракционного фототермолиза — обновление кожи без ее поверхностного повреждения. Лазер проникает вглубь и разрушает молекулы воды в клетках внутренних слоев кожи, таким образом запуская процесс выработки коллагена. Верхний роговой слой кожи практически не содержит воды, поэтому лазер свободно проходит сквозь него, не затрагивая эти клетки. Продолжительность самой процедуры связана с зоной, на которой она проводится — на лицо и шею потребуется 20–30 минут. Ощущения во время процедуры зависят от общей чувствительности кожи, воздействия анестетика и в общем-то довольно терпимые — жжение на участках с самой тонкой кожей.

После процедуры наносится специальный крем, способствующий восстановлению кожи. Примерно через час после окончания сеанса жжение может усилиться — действие анестетика проходит. Для уменьшения этих неприятных ощущений рекомендуется каждый час накладывать специальный крем. Какое-то время лицо будет выглядеть покрасневшим, на следующий день появится отек, но все зависит от индивидуальной реакции. Обычно через сутки после процедуры на лице остается только небольшое покраснение, скорее напоминающее загар.

Количество процедур зависит от масштаба проблемы. Если необходимо удалить пигментные пятна, расширенные поры или просто оздоровить кожу, то за одну-две процедуры можно достигнуть хорошего результата. При работе с признаками старения потребуется четыре-пять процедур, которые проводятся раз в месяц. Как у любой косметологической процедуры, у Finepeel есть противопоказания. В первую очередь это беременность и кормление грудью. Процедура не делается в период обострения воспалительных процессов в зоне предполагаемой обработки — герпес в активной стадии, акне, высыпания на коже. Что важно — проводить процедуру Finepeel можно в любое время года, в любом возрасте и при любом типе кожи без предварительной подготовки.

HydraFacial World Class

Вакуумный гидропилинг HydraFacial — это глубокое очищение и увлажнение кожи. Процедура делается тремя специальными одноразовыми насадками, которые, во-первых, очищают и удаляют ороговевшие клетки эпидермиса, а во-вторых, производят глубокое очищение и удаляют комедоны. Ощущения такие, словно по лицу водят маленьким пылесосом — ощутимо, но безболезненно. Интенсивность процедуры подбирается индивидуально по типу кожи, что позволяет избежать красных полос и пятен. И как заключительный этап — увлажнение кожи активными сыворотками. В сумме это не только обновление кожи, но и антивозрастной уход. После процедуры кожа становится гладкой, словно натянутой (это, конечно, отчасти происходит из-за сыворотки с гиалуроновой кислотой), поры чистые и, что важно, нерасширенные. Что касается проблемной кожи, то тут потребуется примерно шесть сеансов, в зависимости от ее состояния. Врачи рекомендуют курс HydraFacial и как подготовительный этап перед инъекционными и лазерными процедурами.

Halo «Время Красоты»

Halo на мультиплатформе Joule — это лазерная шлифовка кожи. Показания к применению: рубцы, расширенные поры, постакне, морщины, неровности. По словам врачей, Halo — пока единственная процедура, которая одновременно удаляет верхний слой эпидермиса и омолаживает глубокие слои кожи. При этом, несмотря на то, что речь идет о лазере, процедура максимально щадящая. Проводится она под местной анестезией (специальным кремом), кроме того, в аппарате предусмотрена система охлаждения, благодаря которой болезненные ощущения уменьшаются, но все-таки полностью не исчезают. Нужно быть готовым к тому, что кожа после применения лазера Halo становится интенсивно красного цвета — что, по сути, соответствует болезненным ощущениям во время процедуры. На следующий день после шлифовки Halo цвет кожи темнеет. Затем в течение недели ее верхний слой отшелушивается. Декоративную косметику можно наносить уже со второго дня. Воспаление проходит спустя 3–4 недели, и в тканях запускается процесс роста нового белка, так как фибробласты начинают работать с повышенной активностью. В течение шести месяцев будет проявляться долгосрочный эффект — лифтинг, выравнивание поверхности кожи, улучшение ее качества.

Молодой коже часто хватает и одной процедуры — цвет кожи осветляется и выравнивается за счет коагуляции мелких сосудов, улучшается текстура и микрорельеф, уменьшаются поры. Для кожи возрастной лучше запланировать 2–3 сеанса и каждый раз делать 30% покрытия — и тогда процедура получится легкой, а реабилитационный период менее заметным. Перерыв между процедурами — 1,5–2 месяца. Впрочем, можно уложиться в одну процедуру, но более агрессивную: в этом случае отек и гиперемия будут довольно сильными.

Isogei «Пятый элемент»

Процедура выполняется на аппарате VIP-Line и работает по принципу компьютерной электрофизиологической стимуляции —это такая искусственная гимнастика для мышц, которая позволяет скорректировать фигуру. Все процедуры разрабатываются и назначаются специалистом строго индивидуально, с учетом состояния мышц и кожи, а также особенностей организма. Сама же процедура предельно проста и не требует никаких усилий со стороны человека, которому ее проводят. Как правило, она занимает от 15 минут до 1,5 часа (опять-таки все сугубо индивидуально). Протокол процедуры выводится на монитор аппарата, врач регулирует количество импульсов, их силу, частоту и общую длительность воздействия. Электроды размещаются в местах прикрепления мышц, после чего под действием несильных импульсов тока происходит непроизвольное мышечное сокращение. После процедуры нет боли в мышцах, как после тренировки, но и делать ее нужно до трех раз в неделю. После же прохождения полного курса, а это примерно от 5 до 15 процедур, обычно рекомендуют поддерживающую терапию, то есть один раз в две недели процедуру повторяют вновь. Примерно за 5–6 сеансов можно добиться, например, четких линий талии, более рельефных мышц брюшного пресса, упругих и подтянутых мышц ягодиц, достичь прекрасного тонуса мышц передней и задней поверхности бедер, а также создать общий мышечный рельеф.

Power Shape «Пятый элемент»

Процедура выполняется на аппарате Vela Shape III, ее цель — коррекция фигуры. В рамках Power Shape могут быть применены сразу все известные варианты воздействия на целлюлит, жировые отложения, растяжки и тонус кожи — вакуум, механические ролики, инфракрасный свет и RF-энергия. Они улучшают циркуляцию крови, насыщают ее кислородом, усиливают лимфодренаж, активизируют метаболический распад жира. Все это помогает выравниванию рельефа кожи, структура которой улучшается, и уменьшению отечности.

Как именно будет проводиться процедура, зависит от проблемы пациента и его индивидуальных особенностей. Но в любом случае при первом сеансе аппарат настраивается на минимальную силу, и врач будет ее увеличивать с каждой следующей процедурой. Процедура чувствительная, но терпимая, впрочем, все зависит от интенсивности настроек. Сеанс длится около 30 минут. Количество процедур и интервал между ними зависит от стадии целлюлита, объема жировых отложений, дряблости кожи. К сожалению, Power Shape может справиться не со всеми проблемами: если кожа на животе сильно растянута, результат будет минимальным. В среднем рекомендуется проведение трех—пяти сеансов не реже одного раза в неделю.

UltraFormer Kraftway

Эта лазерная процедура позиционируется как альтернатива хирургической подтяжке кожи лица и тела. Технология HIFU (высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук) обеспечивает SMAS-лифтинг (то есть работает с поверхностным мышечно-апоневротическим слоем мышц, ответственным за четкость контуров) и способна справиться с «жировыми ловушками» на любом участке тела. UltraFormer направляет ультразвуковое излучение, которое воздействует на глубокие опорные слои кожи, не нарушая целостности поверхностных структур, дробит старый коллаген и стимулирует образование нового.

Глубину проникновения импульсов регулирует врач, он же выбирает насадку в зависимости от проблемы, которую предстоит решить. Импульсы четко сфокусированы, поэтому не распространяются вглубь и в стороны, а благодаря их сверхзвуковой подаче исключен риск деформаций, рубцов и ожогов. Тем не менее процедура довольно чувствительная, при повышенном болевом пороге используется местный анестетик в виде крема или геля. Сеанс длится 15–30 минут. После него появляются небольшое покраснение и отечность кожных покровов. Покраснение проходит в течение часа, а болезненность мышц держится три—семь дней.

Важно, что омоложение кожи на UltraFormer — однократная процедура. Заметный результат проявится спустя неделю, а лифтинговый эффект еще будет аккумулироваться. Чтобы первичный результат SMAS-лифтинга проявился быстрее, за две недели до процедуры имеет смысл сделать классическую биоревитализацию. Нити, филлеры, инъекции ботулотоксина следует планировать не раньше чем через месяц после ультразвуковой подтяжки. Следующий сеанс SMAS-лифтинга лица можно проводить через полгода. Процедуры по телу рекомендуется выполнять один раз в три месяца. Хотя во многих случаях потребность в следующем сеансе возникает не раньше чем через год-полтора.

Eraser RH СО2 Клиника Марины Рябус

Фракционный лазер — один из самых эффективных аппаратов для коррекции дефектов кожи. Его применяют, чтобы избавиться от рубцов или шрамов, для омоложения толстой кожи с грубым, усиленным рисунком, для решения проблем гиперпигментации, вялости, атонии, снижения тургора, расширенных пор.

Процедура проводится в режиме «лазерного дождя» — импульс делится на несколько лучей, отчего сам процесс становится более комфортным, менее травматичным и увеличивается площадь обработки. Лазерный микролуч последовательно перфорирует кожу, создавая многочисленные микроскопические зоны повреждения. В них начинается защитная реакция — происходит обновление клеток коллагена и эластина, активизируются обменные процессы и рост здоровых клеток кожи.

Фракционное омоложение — достаточно серьезная и травматичная процедура, которая требует подготовки и правильной реабилитации. Для сокращения восстановительного периода накануне процедуры назначаются 1–2 сеанса плацентотерапии — чтобы повысить способность кожи к восстановлению и для профилактики герпеса. СО2 проводится под местной анестезией, но в некоторых случаях рекомендуется и премедикация — седативный препарат принимают перед процедурой для повышения болевого порога, снижения уровня стресса и эмоциональной реакции на боль.

Но, несмотря на анестезию и премедикацию, процедура все равно может быть довольно болезненной. Особенно если речь идет о височной области и щеках. После процедуры наносят плазмомаску, она ускоряет процесс восстановления и заживления. Обычно реабилитация занимает три дня. Эффективность фракционной шлифовки углекислотным лазером напрямую зависит от проблемы, которую нужно решить, и все же результат заметен уже после первой процедуры, особенно у людей со светлой кожей. А, например, при выраженных последствиях угревой болезни или глубоких шрамах требуется не менее 2–4 сеансов.

Viora ReAction Институт красоты Сенсави

Специализация этого аппарата — RF-лифтинг, и в работе он использует две технологии: электромагнитное излучение и пульсирующий вакуумный захват. Высокочастотные RF-импульсы стимулируют выработку коллагеновых и эластиновых волокон, вакуум, в свою очередь, улучшает микроциркуляцию и обменные процессы. В результате восстанавливается упругость и плотность кожи, становится возможным моделирование силуэта.

Излучение воздействует только на зону, которая нуждается в коррекции, и не распространяется на другие участки тела, что существенно уменьшает количество противопоказаний к процедуре RF-термолифтинга. Благодаря тому, что Viora ReAction производит сразу три RF-волны, которые могут быть использованы в различных комбинациях и длина которых регулируется, врач может контролировать глубину проникновения радиоволн в дерму и, соответственно, температуру тканей. Нагревание тканей запускает ряд механизмов компенсации, в том числе — улучшение кровоснабжения в зоне воздействия, активизацию деления клеток фибробластов, из-за чего синтез зрелых коллагеновых волокон происходит быстрее. При этом верхние слои кожи не подвергаются направленному воздействию излучения — их температура повышается только за счет нагревания нижних слоев.

Одно из главных достоинств процедуры — отсутствие восстановительного периода, к тому же проводить ее можно в любое время года. Стоит отметить, что результат процедуры напрямую зависит от возраста: после наступления менопаузы эффект будет минимальным.

RF-лифтинг следует делать именно курсом, причем для ощутимого эффекта необходимо 10–15 процедур, которые проводятся с интервалом в 10–14 дней. Местный отек кожи, уплотнение и сокращение коллагеновых волокон запускают первичный эффект лифтинга — так что результаты видны уже после первых процедур. С течением времени расплывшиеся контуры лица становятся более выраженными и очерченными. Эффект заметен еще от 6 до18 месяцев — все зависит от того, как ухаживать за кожей в этот период.

Coolsculpting Come Mode Medical, Санкт-Петербург

Безоперационная липосакция Coolsculpting на аппарате Zeltiq основана на методе криолиполиза и направлена на борьбу с жировыми отложениями. Проходит процедура следующим образом — в насадку аппарата (их несколько — для разных частей тела) с помощью вакуума втягивается жировая складка, которая подвергается воздействию электрохолода. В результате в жировой ткани запускается процесс гибели клеток. Как правило, процедура длится 1 час. Одного сеанса достаточно, чтобы уничтожить до 30–40% жира в проблемной зоне. Правда, эффект заметен не сразу — организму нужно где-то две-три недели, чтобы вывести продукты распада. Метод криолиполиза нельзя назвать безболезненным, к тому же ощущения меняются на разных этапах — чувствителен и сам момент попадания жировой складки в аппарат, и охлаждение. Однако чем больше жировой ткани в проблемной области, тем менее болезненна процедура. Самый тяжелый этап — первые 15 минут после ее завершения, по ощущениям он похож на момент, когда отогреваются замерзшие до потери чувствительности ноги или руки. Причем эффект онемения может продолжаться несколько дней, не исключено появление отеков и синяков, все зависит от чувствительности кожи. Повторный криолиполиз в той же зоне коррекции возможен, но не раньше чем через полтора месяца. Как и у любой другой медицинской процедуры, у криолиполиза есть противопоказания, в первую очередь это генетическая непереносимость низких температур.

BroadBand Light Время красоты

Процедура фотоомоложения BBL (BroadBand Light) на мультиплатформе Joule основана на действии высокоинтенсивного импульсного света и направлена в первую очередь на лечение кожи (розацея, акне, гиперпигментация, расширенные сосуды). При этом BBL позволяет добиться за один сеанс комплексного эстетического результата — помимо лечения, она предполагает улучшение цвета лица и коррекцию последствий возрастных изменений. Работает метод фотоомоложения следующим образом: мощная вспышка света поглощается патологическим образованием (пигмент, сосуды) и трансформируется в тепло, которое его разрушает. При этом увеличивается длительность жизни фибробластов, что и приводит к улучшению состояния и цвета кожи. BBL позволяет врачу менять не только фильтры и длину волн, чтобы не повредить соседние здоровые клетки кожи, но и использовать мини-адаптеры для области губ и век.

Сам метод довольно чувствительный, но не требует реабилитации. Есть, правда, одно обстоятельство — примерно на сутки из-за действия фотовспышек пигментация становится ярче. Через два-три дня все исчезает, остается лишь легкое незаметное шелушение кожи. У большинства пациентов эффект наступает уже после первого сеанса, но для максимального результата необходимо несколько — чаще всего три-пять — омолаживающих процедур. Количество сеансов и интервал между ними зависят от индивидуальных особенностей кожи.

RF-лифтинг Pelleve Доктор Пластик

Новая система радиочастотного лифтинга работает не только с мелкими и статическими морщинами, но и убирает гравитационный птоз (провисание кожи), а также повышает эластичность кожи. При этом кожные покровы не повреждаются и практически нет негативных последствий — это главный аргумент в пользу радиочастотного лифтинга. Работает аппарат следующим образом: высокочастотное излучение направляется с помощью специальной насадки точно в проблемную область, где под воздействием температуры разрушаются отработанные цепочки коллагена, составляющего «каркас» кожи. Коллагеновые волокна сокращаются и обновляются, что немедленно сказывается на состоянии кожи — она подтягивается. Радиочастотные волны прогревают подкожные ткани до 52–55º, при этом температура верхнего слоя кожи поднимается только до 40–44°, что полностью исключает риск даже небольших ожогов и позволяет проводить процедуру в любое время года.

Сеанс занимает не более получаса, из ощущений только тепло — там, куда направлено излучение. Анестезия не нужна, но перед процедурой на тело наносится специальный токопроводящий гель. Сразу по окончании сеанса лифтинга могут появиться покраснения и отеки, но обычно в течение часа-двух все проходит. Важно понимать, что для полного восстановления волокнам коллагена нужно много времени, то есть окончательный результат будет заметен только через несколько месяцев после последнего сеанса лифтинга, но кожа начнет подтягиваться сразу после первого сеанса. Перерыв между сеансами обычно составляет неделю, нужно их от четырех до шести. Результат сохраняется до двух лет.

Эффективность процедуры зависит не только от аппарата, но и от квалификации врача, который должен учесть индивидуальные особенности пациента. Противопоказаний по состоянию здоровья и возрасту практически нет. Но, например, нельзя проводить процедуру RF-лифтинга, если есть имплантаты из силикона. Не стоит его делать и после уколов гиалуроновой кислоты: филеры быстро растворятся, специалисты советуют подождать два-три месяца — и только затем проводить RF-лифтинг.

Soprano XL Ice Wax&Go

Наиболее безопасны и эффективны методы, которые направлены на решение одной конкретной проблемы. В случае эпиляции — это разрушение клеток волосяных фолликулов, и эффективнее всего с этим справляется лазер. Механизм работы аппарата Soprano XL Ice тот же, что и у предшественников: свет, излучаемый лазером, впитывается меланином — пигментом, отвечающим за природное окрашивание волос и кожи. Накопленный в меланине свет превращается в тепловую энергию, которая и разрушает фолликулы. Однако у Soprano XL Ice есть преимущества по сравнению с другими аппаратами лазерной эпиляции. Во-первых, на нем эпиляцию можно делать в любое время года и не важны ни цвет волос, ни оттенок кожи — и даже насколько она загорелая. Во-вторых, высокая точность: аппарат воздействует только на фолликул волоса, а не на кожу вокруг. Что означает отсутствие ожогов. В-третьих, дискомфорт во время процедуры сведен к минимуму: в насадку встроена специальная система охлаждения (–3 градуса), а сам аппарат работает по технологии In-motion («в движении») — это позволяет насадке быстро скользить по зоне эпиляции. Благодаря этой технологии значительно сократилось время процедуры, а значит, и болезненность — впрочем, не надо забывать, что порог чувствительности у всех разный. И все же главные ощущения во время процедуры — не боль, а тепло и покалывание.

Если на аппаратах прежних поколений обработка области подмышек занимала 10–15 минут, то Soprano XL Ice нужно всего 1–2 минуты; обычно на голени требовался как минимум час, а лазеру Soprano XL Ice — всего 20–30 минут. В среднем для каждого участка необходимо от четырех до восьми процедур с интервалом в 1,5–2 месяца. После процедуры большого отека или зуда нет, только мелкие точечки на коже — перифолликулярный (вокруг фолликула) отек означает, что волосяная луковица разрушилась; через час проходит.

Endospheres Therapy La-Sante

К аппаратному массажу чаще всего прибегают для решения проблемы целлюлита, для того чтобы кожа выглядела лучше, а также при отеках и тяжести в ногах. Неслучайно эту методику разрабатывали вместе с врачами-флебологами — в отличие от обычных антицеллюлитных массажей, эндосфера-терапия бережно обращается с венами и капиллярами и даже укрепляет их стенки. Принцип работы Endospheres Therapy — вибрация и компрессия. На специальной насадке размещено 60 роликов, вращающихся на разных скоростях. Выстроены они в особом порядке, который, как говорят специалисты, соответствует расположению волокон соединительной ткани. Эти ролики, захватывая кожу и подкожно-жировую клетчатку, вытесняют лишнюю жидкость, усиливая циркуляцию крови и ускоряя, таким образом, обменные процессы. Вытесненная жидкость попадает в лимфоток и выводится естественным путем. Дренаж и выведение лимфы и венозной крови из тканей происходят за счет компрессии, а микровибрация нужна для восстановления микроциркуляции крови.

Эндосфера считается самой щадящей аппаратной методикой, использовать ее можно даже при начальных стадиях варикозной болезни. Из противопоказаний — только тромбофлебит или кардинальные трофические изменения. При тоническом напряжении мышц или фиброзном целлюлите во время массажа иногда возникает некоторый дискомфорт или даже боль, но это сугубо индивидуально. А вот болевые ощущения на следующий день, как после тренировки,— это у всех. Для достижения хорошего результата нужен курс как минимум из 12 процедур, по две-три процедуры в неделю. А для снятия отеков и лимфодренажа достаточно одного-двух посещений.

Модульная платформа М-22 Клиника Марины Рябус

Еще недавно лазерные процедуры рекомендовали делать ранней весной, поздней осенью или зимой — когда воздействие солнечных лучей на кожу минимально. Но современные лазеры работают с кожей в гораздо более щадящем режиме, да и технологии, по которым создаются солнцезащитные кремы, предназначенные специально для кожи, подвергнувшейся лазерному воздействию, не стоят на месте. Так что теперь все, у кого нет особенных проблем с пигментацией, могут делать лазерные процедуры в любое время года. Новые лазеры отличаются от старых, как «лампочка Ильича» от «светодиодов». Модульная платформа М-22 — аппарат с мультитехнологической системой, соединяющий в себе четыре световые и лазерные технологии — фотоомоложение, фотоэпиляция, удаление пигментных и сосудистых поражений, технология косметической коррекции вен, система для неинвазивной коррекции морщин и подтяжки кожи.

Эта многофункциональная платформа заменяет собой целый кабинет аппаратной косметологии — в рамках одной процедуры можно совмещать несколько персонифицированных протоколов с многоуровневым воздействием. Проще говоря, вместо одной стандартной процедуры проводят сразу несколько. По словам косметологов, практически всегда наиболее действенным оказывается именно комплексное лечение — методики дополняют друг друга. За один раз можно поработать со шрамами и рубцами, пигментными пятнами и небольшими сосудистыми проблемами, выровнять текстуру кожи, удалить нежелательные волосы и татуировки. Но есть и проблемы, для которых одного посещения недостаточно. Допустим, пигментное пятно гормонального происхождения исчезает гораздо дольше пятна «солнечного», здесь не стоит рассчитывать на одну процедуру. В любом случае план лечения составляет и предлагает пациенту врач. В каждой насадке аппарата «зашиты» технологии, которые позволяют точно прогнозировать риски, обеспечивают щадящее воздействие на кожу, равномерное распределение плотности энергии по всему обрабатываемому участку, то есть гарантируют эффективность и безопасность метода. При этом проводящий процедуру врач, разумеется, контролирует все процессы, пусть и очень высокотехнологичные, выбирает нужную программу, а если нужно — корректирует ее.

Процедуры, которые выполняет модульная платформа М-22, отвечают основным требованиям современной косметологии — они минимально инвазивны и максимально безболезненны. Не стоит забывать, однако, что у каждого человека свой порог чувствительности, а лазерное воздействие на кожу всегда предполагает реабилитацию — в каждом конкретном случае свою. Скажем, лазерное омоложение — несколько часов покраснения кожи с небольшим шелушением в последующие несколько дней. От лазерных процедур не надо ждать мгновенного результата, но зато после периода реабилитации эффект будет заметным и устойчивым.

Dermadrop Клиника Kraftway

Аппарат Dermadrop — программируемая платформа, на которой выполняется процедура Transdermal Application, альтернатива традиционному методу мезотерапии: все то же самое, только без игл. В насадку заправляется ампула с уже готовым косметическим коктейлем-сывороткой. Коктейль содержит в себе активные ингредиенты и обогащается в процессе поступления чистым молекулярным кислородом. Кислородный коктейль под давлением подается наружу в виде микрочастиц и наносится на кожу со сверхзвуковой скоростью. За счет легкого пилинга струей воздуха и ослабления десмосомальных связей в верхних слоях эпидермиса, а также за счет высокого давления кислорода и сверхзвуковой скорости микрочастиц сыворотка проникает в кожу на необходимую глубину (на целых 3–3,5 мм). Воздействует аппарат очень точно и выверенно, поскольку в программе уже заложена разная сила давления для различных зон лица, шеи и декольте и разные режимы подачи (непрерывный, пульсирующий), но врач, безусловно, контролирует весь процесс, чтобы не возникло неожиданных травм и проблем. Процедуру применяют, если нужно увлажнить кожу, улучшить регенерацию, активизировать микроциркуляцию и обменные процессы, во время реабилитации после агрессивных косметологических процедур, для лечения акне. Весь процесс занимает от 15 до 40 минут в зависимости от показаний, так что можно смело назвать Transdermal Application экспресс-процедурой. Аппарат Dermadrop TDA работает с четырьмя видами коктейлей. Какой выбрать — решает косметолог. Процедура абсолютно безболезненна и не вызывает дискомфорта, поскольку проводится без использования игл,— по ощущениям она скорее похожа на расслабляющий массаж. Реабилитация не требуется. Количество процедур определяет врач. Одной, скорее всего, будет мало, рассчитывать нужно на курс из 6–10 процедур, как и при мезотерапии.

iCoone Laser Клиника Юлии Щербатовой

Мультифракционный вакуумный массаж с помощью аппарата iCoone Laser корректирует фигуру, борется с целлюлитом, растяжками и рубцами, восстанавливает кожу после пластических операций и спортивных нагрузок, лечит ожоги, варикоз, травмы и т. д. В основе принципа действия аппарата — технология ММАS (она используется только в iCoone), что расшифровывается как мультимикроальвеолярная стимуляция. На насадках аппарата есть два ролика со 132 альвеолами (отверстия, в которых создается вакуум) на каждой. Они стимулируют каждую клеточку кожи, не травмируя при этом мелкие капилляры. Всего у iCoone Laser шесть насадок, одна из которых двойная — врач работает двумя руками. Есть маленькие, благодаря которым можно воздействовать на зону декольте, лицо и даже на область вокруг глаз. В самую большую встроено два лазера — диодный и светодиодный (для тела). Диодный проникает глубоко в жировую клетчатку и расщепляет жировые клетки. Затем они попадают в лимфу и выводятся в процессе параллельного лимфодренажа. Светодиодный стимулирует выработку коллагена, а значит, повышает тонус кожи. Еще одно преимущество iCoone Laser — гибкость настроек. Всего в аппарате 36 программ, которые можно комбинировать между собой и модифицировать под конкретного человека. Стандартный iCoone-сеанс — это базовая программа ухода (20 минут) и специализированная программа целенаправленного терапевтического воздействия на проблемные зоны (20 минут). На что воздействовать — решаете вы. Проходить процедуру можно каждый день или даже два раза в день. Если цель — похудеть, планируйте сразу сеансов шесть или больше; важно, чтобы они шли курсом. Для уменьшения отечности может хватить и одного раза. Хорошо справляется аппарат и с последствиями резкого похудения — уже после второй процедуры кожа становится плотнее и ровнее. А при варикозе поверхностные вены становятся менее заметны, пусть и не вылечиваются полностью — ведь в этом случае без инвазивной терапии не обойтись.