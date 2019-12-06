«РусГидро» продала группе «Ташир» Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении

Как и предполагал “Ъ”, «РусГидро» договорилась о продаже Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Сумма сделки составила более 172 млн руб., сообщает пресс-служба «РусГидро».

Договор о продаже заключили «Гидроинвест» (принадлежит «РусГидро») и ОАО «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (входит в группу «Ташир»). В рамках сделки «Гидроинвест» продаст РазТЭС пакет акций ЗАО «Международная энергетическая компания» (МЭК), владеющего Севано-Разданским каскадом ГЭС («РусГидро» принадлежит 90% акций МЭК).

«Стоимость 527 085 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "МЭК" составила 172,96 млн руб. <…> Покупатель полностью погасит кредитные обязательства ЗАО "МЭК" перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития»,— говорится в пресс-релизе «РусГидро».

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ” «"РусГидро" сливается из Армении».