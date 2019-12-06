Google и Facebook хотят штрафовать за незаконную агитацию

Экспертный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал инициативу депутата Адальби Шхагошева о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за незаконную предвыборную агитацию на территории РФ. Господин Шхагошев предлагает внести в статью 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) понятие «иностранные СМИ». Штрафы за незаконную агитацию предлагается увеличить: гражданам придется заплатить от 110 до 170 тыс. руб. (сейчас максимальный размер штрафа по этой статье 1,5 тыс. руб.), должностным лицам — от 2,25 млн до 3,5 млн руб. (сейчас максимум — 3 тыс. руб.), а штраф для юридических лиц может достигнуть 4% от оборота (сейчас максимум — 30 тыс. руб.) При этом для иностранных СМИ устанавливается минимальная планка штрафа в 2,25 млн руб. Под «иностранным СМИ» в документе понимается юрлицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юрлица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Господин Шхагошев объяснил “Ъ”, что под статью попадут «YouTube, Facebook, Google». Напомним, в сентябре 2019 года глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки в законодательство, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов. Тогда депутаты и сенаторы предъявили претензии Google и Facebook в связи с тем, что они якобы предоставляли возможности для размещения политической рекламы в ходе предвыборной кампании. Как заявил “Ъ” господин Шхагошев, на следующей неделе законопроект будет направлен в правительство РФ для получения отзыва.

Никита Прокшин