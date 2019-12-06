УАЗ запустил вторую волну

Ульяновский автомобильный завод продолжает сокращения офисных работников и вспомогательного персонала в целях оптимизации расходов в рамках, как заявляется официально, реорганизационного процесса. Всего планировалось сократить около 1000 работников. Руководство завода отмечает, реорганизация необходима для повышения эффективности работы предприятия в условиях общего падения рынка, и отмечает, что инженерный состав выводится частично в дочернее предприятие «Соллерс» — «Соллерс-Инжиниринг», которое будет заниматься перспективными моделями и вопросами развития. По мнению экспертов, теоретически принятый вариант реорганизации завода «достаточно разумный», но насколько это сработает, пока предположить трудно.

ООО «УАЗ» продолжает сокращения штатов, начавшееся летом этого года. Первая волна — сокращение штатов через процедуру добровольного увольнения с обещанной компенсацией в размере трехмесячной зарплаты завершилась 31 августа. Всего, по неофициальным данным, планировалось сократить около 1000 человек из 8900 работников УАЗа. По состоянию на 1 сентября добровольно уволилось 418 человек. После этого, как обещало руководство предприятия, сокращения оставшейся части будут проводиться «в обычном порядке». В начале декабря в местных СМИ прошла информация о начале второй волны запланированных ­сокращений.

В профкоме предприятия отмечают, что «пока идет только вручение уведомлений». «Потом, в течение двух месяцев, они все еще будут проходить комиссию, где им будут предлагаться варианты имеющихся вакансий»,— сказал „Ъ“ председатель профкома предприятия Виктор Бычков. По его словам, «пока письменных жалоб не поступало, но люди уже приходят с вопросами и для ­консультаций».

На предприятии „Ъ“ пояснили, что сейчас на заводе «проходит реорганизационный процесс», два подразделения будут упразднены — «из структуры завода исключаются дирекция по развитию и управление главного технолога», «одновременно с этим образуется новое предприятие „Соллерс Инжиниринг“, консолидирующее научно-технические ресурсы и перспективные разработки», а «функции конструкторского и технологического обеспечения текущего производства передаются непосредственно в производственные подразделения». «Завод действует в строго правовом поле, работникам ликвидируемых подразделений предлагаются как внутренние вакансии инженерного и рабочего профилей, так и возможность получить компенсационные выплаты» (по словам руководителя департамента по связям с общественностью Константина Сазонова, выплаты, как и при добровольном увольнении, предлагаются в виде трехмесячной зарплаты работника). Конкретные цифры ожидаемых сокращений в ООО «УАЗ» называть не ­стали.

В четверг гендиректор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов на встрече с журналистами назвал упомянутые процессы «не сокращениями, а настройкой инфраструктуры, реорганизацией». «Все разговоры о том, что УАЗ находится в тяжелом экономическом положении, не имеют под собой оснований. Сегодня весь автопром в сложном положении из-за того, что индустрия не растет. Произошло падение рынка в 2019 году в сравнении с 2018 годом, индустрия откатилась на 3%, а за октябрь составила минус 5%. Нет оптимистических настроений и на 2020 год. Поэтому компания обязана принимать меры, чтобы стабилизировать финансовое положение»,— сказал господин Ширинов. По его словам, инфраструктура завода сложилась почти 80 лет назад «и должна претерпеть изменения, невозможно заниматься всем одновременно». «Непрофильные активы не будут уничтожены — они перейдут в руки профессионалов — бизнеса, который также разместится вокруг завода»,— сказал гендиректор, подчеркнув, что «рост эффективности и повышение процента работающих непосредственно на конвейере не должен восприниматься негативно, он должен восприниматься позитивно». Он отметил, что процесс реорганизации сопровождается и открытием новых вакансий — «около 100 операторов на конвейер требуется сейчас, в феврале количество вакансий вырастет до 220» (из них большинство — рабочие основных специальностей). По словам гендиректора, процесс реорганизации предприятия продлится в течение 2020–2021 годов.

Заметим, в ходе оптимизации инженерам (наиболее опытным и перспективным) предлагается перейти в ООО «Соллерс Инжиниринг» (создано в мае этого года, зарегистрировано в Москве, на сегодня основная часть — в Тольятти, в июле созданы филиалы в Ульяновске и в Елабуге). По словам гендиректора Юрия Алексакова, компания будет заниматься вопросами повышения качества производства и работой над проектами перспективных моделей, а также «намерена стать агрегатором инжиниринговых услуг вообще по России, в том числе — по смежным отраслям автопрома». Ожидаемая численность — более 600 инженеров, ульяновское подразделение «будет насчитывать несколько сот ­человек».

Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2018 года выручка ООО «УАЗ» составила 37,977 млрд руб., при этом чистый убыток завода — 1 млрд руб. Кредиторская задолженность — 27,614 млрд руб. при дебиторской — 21,192 млрд руб. Всего в 2018 году заводом продано 46,389 тыс. автомобилей. С сентября автозавод приступил к продажам автомобилей UAZ-Patriot с автоматической коробкой передач и, «с учетом повышенного спроса», планирует уже к концу года выйти на объем в 3200 автомобилей с АКП.Господин Ширинов заявил, что по итогам 2019 года завод, несмотря на падение рынка, намерен выйти на объемы выпуска автомобилей «никак не менее объемов 2018 года».

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, отмечая, что УАЗ «достаточно прочно держится в своей нише», считает, что, несмотря на падение рынка, завод «вероятно, сможет выйти если не на показатели прошлого года, то близкие к ним», тем более что, «начиная с июля, в том числе, возможно, благодаря влиянию нацпроектов, идет небольшой рост рынка коммерческих автомобилей». Свое положительное влияние, по мнению эксперта, может оказать и стремление автозавода сдерживать цены на автомобили. Принятый предприятием вариант оптимизации он считает в сложившейся ситуации «достаточно разумным», поскольку «это точно поможет снизить расходы предприятия и в то же время позволит эффективно работать „Соллерс Инжиниринг“ как по прямым, так и по сторонним заказам». «Но насколько это сработает, будет понятно только потом»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск