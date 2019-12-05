Еще один свидетель по делу «Седьмой студии» заявила, что дала показания под давлением

Свидетель по делу «Седьмой студии» Александра Балашова заявила, что дала показания на стадии предварительного следствия под давлением. Свое заявление она сделала на допросе 5 декабря в Мещанском суде Москвы, сообщает корреспондент “Ъ”.
«То есть вы не подтверждаете показания, которые давали следователю, потому что находились под эмоциональным давлением?» — спросила судья Олеся Мендлеева. «Да»,— ответила Балашова.
Госпожа Балашова добавила, что ее адвокат просил об аудиозаписи беседы, но ему отказали. По ее словам, следователь в утвердительной форме сказал, что она должна была знать закон о бухучете и затребовать первичную документацию у «Седьмой студии». После допроса она выяснила, что в ее обязанности не входило знание закона о бухучете. «Я оговорила себя и Апфельбаум»,— сказала свидетель. Вместе с адвокатом она составила ходатайство в Следственный комитет с просьбой исключить часть ее показаний, но следователи ее документ не приняли.
Судья Олеся Менделеева приобщила к делу ходатайство Александры Балашовой в СКР и записала фамилию следователя Васильева, который вел допрос. На вопрос судьи, каким показаниям доверять, свидетель сказала, что тем, которые она дала сегодня в суде.
Александра Балашова работает в департаменте господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры. Ранее о давлении со стороны следователей по делу «Седьмой студии» заявила еще один сотрудник Минкультеры — Алеся Махмутова. По ее словам, следователь сказал ей, что если она будет рассказывать, что на «Платформе» все было по закону, то превратится из свидетеля в подозреваемого.
Дело «Седьмой студии» рассматривается в Мещанском суде Москвы во второй раз с начала ноября 2019 года. На скамье подсудимых: Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Кирилл Серебренников. По версии обвинения, они похитили 133 из 216 млн руб., выделенных Минкультом на проект «Платформа». Никто их подсудимых вины не признает.
О деле «Седьмой студии» — в материалах “Ъ”.
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