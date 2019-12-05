Euro NCAP провела краш-тесты 11 новых автомобилей

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность универсалов Ford Mondeo Turnier и Skoda Octavia Combi, минивэна Volkswagen Sharan, кроссоверов Audi Q7, Ford Kuga, Jeep Renegade, Renault Captur, Peugeot 2008, Subaru Forester и электромобилей Porsche Taycan и Tesla Model X.

Новый Ford Mondeo Turnier удостоился наивысшей оценки в пять звезд. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 96%, безопасность детей — в 87%, пешеходов (в случае наезда) — в 70%, работа электронных помощников — в 73%. Также пять звезд получила Skoda Octavia Combi: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 92%, детей — 88%, пешеходов — 73%, работа электронных помощников — 79%.

Volkswagen Sharan и соплатформенный SEAT Alhambra получили четыре звезды: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 89%, детей — 78%, пешеходов — 59%, работа электронных помощников — 62%. Четыре звезды также получил Peugeot 2008. Безопасность взрослых пассажиров модели составила 91%, детей — 84%, пешеходов — 62%, работа электронных помощников — 68%, но эта же модель с пакетом безопасности получила пять звезд, улучшив свои показатели до 93%, 84%, 73% и 73% соответственно.

Хуже всех проявил себя Jeep Renegade: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 82%, детей — 84%, пешеходов — 55%, работа электронных помощников — 58% и всего три звезды рейтинга.

Остальные автомобили получили максимальные пять звезд. Audi Q7: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 92%, детей — 86%, пешеходов — 71%, работа электронных помощников — 72%. У Ford Kuga показатели сопоставимы: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 92%, детей — 86%, пешеходов — 82%, работа электронных помощников — 73%. Renault Captur за безопасность для взрослых пассажиров набрал 96%, детей — 83%, пешеходов — 75%, работа электронных помощников — 74%. Subaru Forester оценили за безопасность для взрослых пассажиров в 97%, детей — 91%, пешеходов — 80%, работа электронных помощников — 78%.

Электромобиль Porsche Taycan набрал за безопасность взрослых пассажиров 85%, детей — 83%, пешеходов — 70%, работа электронных помощников — 73%, а Tesla Model X выступила лучше: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 98%, детей — 81%, пешеходов — 72%, работа электронных помощников — 94%.