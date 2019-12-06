Структура «Трансмашхолдинга» обошла четверых конкурентов

ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в группу «Трансмашхолдинг» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева) приобрело пустующее здание на набережной Мойки, 26, за 461,7 млн рублей под собственный офис. Объект находится в неудовлетворительном состоянии, и затраты на его реконструкцию могут превысить 500 млн рублей. По информации источников “Ъ”, на покупку здания также претендовали структуры, связанные с братьями Зингаревичами, Fort Group, УК «Сенатор», а также одно из европейских государств, планировавшее разместить там консульство.

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) стал победителем торгов по продаже комплекса зданий на набережной Мойки, 26, следует из протокола торгов на сайте Российского аукционного дома (РАД). Компания заплатила 461,7 млн рублей, что на 62 млн рублей выше начальной цены. В состав лота вошли три здания общей площадью 4,1 тыс. кв. м и земельный участок на 2,4 тыс. кв. м. Представитель ОЭВРЗ Никита Денисов сообщил “Ъ”, что в здании будет расположен офис предприятия. Другие подробности проекта он не уточнил.

На покупку объекта поступило пять заявок. Среди участников были инвесторы, которые планировали перепрофилировать здание под гостиницу и апартаменты, рассказал “Ъ” гендиректор РАД Андрей Степаненко. Еще одна компания представляла интересы европейского государства, которое хотело открыть там консульство и торгпредство, уточнил он. По данным источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости, в торгах принимали участие структуры, связанные с братьями Зингаревичами, Fort Group, УК «Сенатор». Здание также могло заинтересовать консульство Франции или Германии, добавляет он.

ОЭВРЗ занимается производством вагонов для метрополитена, капитальным ремонтом трамваев, рельсовых автобусов, электропоездов. Компания называет себя крупнейшим поставщиком подвижного состава для Петербургского метрополитена. С 2005 года ОЭВРЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг» (крупнейший в РФ производитель локомотивов, пассажирских вагонов, электропоездов, вагонов метро, трамваев) Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

До этого комплекс зданий на Мойке собирались приспособить под гостиницу, но эта попытка закончилась неудачей. В 2010 году объекты без торгов были переданы Смольным компании Saint Petersburg Development, связанной с почетным консулом России в Греции и давней знакомой тогдашнего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Рулой Левенди. После жалобы на эти действия со стороны ООО «Нева 88» (представлявшего интересы люксембургской Paddington Holding) Федеральная антимонопольная служба обвинила администрацию Петербурга в нарушении закона «О защите конкуренции». В результате в конце 2014 года городские власти отменили постановление о реализации проекта. В сообщении РАД сказано, что здания сейчас не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии. В реконструкцию здания нужно будет вложить не менее 500 млн рублей, утверждает господин Степаненко.

По словам руководителя отдела рынков капитала и инвестиций компании Maris в ассоциации с CBRE Алексея Федорова, для здания в аварийном состоянии цена покупки очень высока. Проект будет непростой с точки зрения экономики, учитывая сложности, с которыми сталкиваются девелоперы, реализующие проекты в центре города, говорит коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко. Это одно из последних пятен в центре города, которое не обременено предписаниями КГИОП, но оно долго находилось в запустении и требует обследования и реконструкции, отмечает руководитель УК «Мультимекс» Андрей Пригульный.

Для реализации офиса в этом здании есть минус в виде отсутствия парковки, но локация и то, что здание не является памятником архитектуры,— очень большой плюс, полагает директор департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгения Гиль. Престижная локация для некоторых пользователей офисов иногда перекрывает неудобства, связанные с недостатком парковочных мест, уверен гендиректор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

Константин Куркин