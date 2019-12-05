Конкурсный отбор на должность главы Добрянки прошли глава района и его заместитель

Конкурсная комиссия по отбору главы Добрянского городского округа оценила программы кандидатов по развитию муниципалитета. Как стало известно "Ъ-Прикамье", по итогам конкурса, глава Добрянского муниципального района Константин Лызов набрал 10 баллов, его первый заместитель Николай Поздеев - 9 баллов, депутаты думы городского округа Лариса Лузина и Артем Балаухин получили по 3 балла. Таким образом, 12 декабря на рассмотрение депутатов думы будут представлены Константин Лызов и Николай Поздеев. Претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов, станет главой округа.