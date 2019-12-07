Судьбы детей Николае и Елены Чаушеску после декабря 1989 года

Валентин Чаушеску (р. 1948)

Фото: Vadim Ghirda, AP

На момент декабрьских событий — член ЦК РКП, менеджер футбольного клуба «Стяуа» (Бухарест), сотрудник Института ядерной физики в городе Мэгуреле.

Арестован 25 декабря 1989 года, выпущен на свободу в августе 1990-го. За время ареста ему не были предъявлены никакие обвинения. В 2009-м добился решения суда о возврате ему коллекции картин румынских художников, гравюр Гойи и редких книг, конфискованных при аресте.

Пенсионер.

Нику Чаушеску (1951–1996)

Фото: VADIM GHIRDA, AP

На момент декабрьских событий — член исполкома РКП, глава партийного комитета жудеца (уезда) Сибиу.

Был задержан военными 22 декабря 1989 года при въезде в Бухарест. По слухам, он стрелял по людям в Сибиу и брал детей в заложники. 28 декабря был арестован и обвинен в геноциде. 26 мая 1990 года начался суд, на котором Нику предъявили обвинение в гибели 102 человек. Приговор суда — 20 лет тюрьмы за подстрекательство к убийствам с отягчающими обстоятельствами и 5 лет тюрьмы за нарушение законов об огнестрельном оружии. В 1991-м срок заключения был сокращен до 16 лет. 20 ноября 1992 года Чаушеску был освобожден из тюрьмы по медицинским показаниям. 16 сентября 1996 года он был доставлен на скорой в больницу бухарестского университета, 18 сентября переправлен в Вену для проведения операции, 26 сентября скончался в Вене. Причинами смерти считаются диабет и цирроз печени, вызванный хроническим алкоголизмом.

Зоя Чаушеску (1949–2006)

Фото: Viorel Lazarescu/ROMPRES, AP

На момент декабрьских событий возглавляла отдел математики Национального института научно-технического творчества.

Арестована 24 декабря 1989 года, обвинена в «подрыве румынской экономики», выпущена на свободу в августе 1990-го. Одновременно с арестом был конфискован ее дом, как купленный на незаконно приобретенные средства. После освобождения не смогла вернуться на работу.

Была заядлой курильщицей, умерла от рака легких.