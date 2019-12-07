Судьбы сотрудников и информаторов румынской госбезопасности после декабря 1989 года

Юлиан Влад

Последний директор Департамента государственной безопасности Румынии, служил в органах внутренних дел с 1952 года.

Член ЦК РКП с 1984 года. Генерал армии.

Выполнил приказ о силовом подавлении беспорядков в Тимишоаре, но после их распространения на Бухарест и другие города уклонялся от исполнения распоряжений Чаушеску о применении оружия против восставших. После бегства супругов Чаушеску из Бухареста отдал приказ сотрудникам органов госбезопасности встать на сторону народа.

31 декабря 1989 года был арестован, 6 января 1990 года снят с должности и уволен в запас.

По итогам трех судебных разбирательств в связи с декабрьскими событиями 1989 года был приговорен к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы. Освобожден досрочно 31 декабря 1993 года.

Умер 30 сентября 2017 года.

Траян Бэсеску

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1981 по 1987 год работал капитаном торговых кораблей румынского флота. По собственному признанию, в качестве дополнительного заработка занимался контрабандой джинсов и других товаров. С 1987 по 1989 год — глава представительства румынского торгового флота в Антверпене. В 1989-м был назначен генеральным директором Государственной инспекции гражданского судоходства.

После краха социализма занялся политикой, вступил в партию «Фронт национального спасения». Между 1991 и 2000 годами трижды занимал пост министра транспорта. В 2000–2004 годах — мэр Бухареста.

С 2004 по 2014 год — президент Румынии. В 2007-м ему был объявлен импичмент, но по результатам всенародного референдума он остался в должности президента.

В 2014 году вступил в Партию народного движения, в 2016-м был избран от нее в Сенат.

С июня 2016 по июнь 2017 года имел гражданство Молдавии.

В июне 2019-го Национальный совет по изучению архивов «Секуритате» опубликовал документы о том, что Бэсеску с 1972 года сотрудничал с «Секуритате» под агентурным псевдонимом Петров. В сентябре 2019-го Бухарестский апелляционный суд признал Бэсеску информатором госбезопасности. Бэсеску намерен оспорить решение в Верховном кассационном суде Румынии.

Дан Войкулеску

Фото: AP

Доктор экономических наук. До революции 1989 года работал в системе внешней торговле с зарплатой, эквивалентной $7 в день. Согласно официальной биографии, откладывая деньги, за 21 год он сумел накопить $30 тыс., которые стали начальным капиталом группы компаний GRIVCO.

В 1991 году Войкулеску основал Партию гуманистов Румынии, в 2005-м переименованную в Консервативную партию.

С 2004 по 2013 год — сенатор. В 2007 году под его руководством впервые в истории постреволюционной Румынии был отстранен от власти действующий президент.

В 2007 году против Войкулеску, его дочери и деловых партнеров было выдвинуто обвинение в отмывании денег.

В 2010-м Бухарестский апелляционный суд официально признал, что Войкулеску в период социализма был информатором госбезопасности, работая под псевдонимами Феликс и Мирча.

В 2013 году Войкулеску был приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при приватизации Института пищевых исследований. Приговор был обжалован. В 2014-м ему был вынесен новый приговор — десять лет лишения свободы. Недвижимость, приобретенная с нарушением закона, была конфискована. В 2017 году Войкулеску вышел на свободу.

В 2009-м Войкулеску считался одним из богатейших людей Румынии, его состояние оценивалось примерно в €1,5–1,6 млрд, но в дальнейшем он потерял примерно три четверти этой суммы.