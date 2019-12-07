Судьбы главных героев декабрьских событий в Румынии 1989 года

Ион Илиеску

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Выпускник Московского энергетического института. Член ЦК Румынской коммунистической партии с 1965 по 1984 год. На момент начала революции — директор Бухарестского издательства научно-технической литературы. После победы революции и преобразования «Фронта национального спасения» (ФНС) в политическую партию был избран президентом Румынии. Находился в этой должности с 1990 по 1996 год и с 2000 по 2004 год.

В результате конфликта с другим лидером ФНС, Петре Романом, в 1992 году вышел вместе со сторонниками из состава ФНС и создал «Демократический фронт национального спасения», позднее переименованный в Социал-демократическую партию Румынии.

В 2017-м прокуратура потребовала возбудить против Илиеску уголовное дело в связи с насильственным подавлением выступлений оппозиции в Бухаресте в 1990 году, которое осуществляли силовые структуры и пришедшие в Бухарест по призыву властей шахтеры из долины Жиу.

В 2016 году в Румынии было возобновлено начатое еще в 1990-м уголовное дело о преступлениях против человечности, совершенных в ходе декабрьских событий 1989 года. В апреле 2019-го военная прокуратура Румынии предъявила Илиеску (а также еще нескольким бывшим руководителям Социалистической Республики Румыния) официальное обвинение в том, что он, являясь руководителем «Фронта национального спасения», занимался распространением через государственное телевидение и другие СМИ дезинформации, спровоцировавшей вооруженные столкновения и гибель 862 человек. Суд начался в ноябре 2019 года.

Петре Роман

Фото: Vadim Ghirda, AP

В декабре 1989 года — заведующий кафедрой гидравлики и гидравлических машин энергетического факультета Бухарестского политехнического института, доктор наук, автор более 100 научных работ.

21 декабря 1989 года участвовал в возведении баррикад в Бухаресте. 22 декабря выступал с балкона здания ЦК РКП во время антиправительственной демонстрации. Член «Фронта национального спасения». 26 декабря назначен врио премьер-министра. На первых свободных выборах 1990 года избран в парламент Румынии. После выборов избран премьер-министром, занимал этот пост до октября 1991 года, проводил рыночные экономические реформы. Отстранен от должности после минериады 1991-го.

Остался лидером партии ФНС после выхода из нее Иона Илиеску и его соратников. В 1993 году партия была преобразована в «Демократическую партию — Фронт национального спасения» (PD-FSN), затем название было сокращено до Демократической партии.

Участвовал в президентских выборах 1996 и 2000 годов. С 1996 по 1999 год был президентом Сената Румынии, с 1999-го по 2000-й – министром иностранных дел. С 2000 по 2004 год был сенатором от Демократической партии. В 2003-м вышел из Демократической партии и в 2004-м создал и возглавил новую партию — «Демократическая сила».

В 2008 году вступил в Национальную либеральную партию, в 2012–2015 годах был депутатом нижней палаты парламента Румынии.

В 2017-м Роману было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности в связи с событиями декабря 1989 года.

Думитру Мазилу

Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

Доктор права. В 1964–1966 годах работал в школе офицеров госбезопасности в бухарестском районе Бэняса, сначала преподавателем, затем директором. Снят с должности за попытку подделки документов по автомобильной аварии.

В 1975–1986 годах — юридический советник МИД Румынии. С 1985 по 1992 год был специальным докладчиком ООН по правам человека и молодежи. В 1986-м подготовил критический доклад о несоблюдении прав человека в Румынии, о котором узнали спецслужбы. Мазилу был уволен из МИДа, лишен дипломатического паспорта и помещен под домашний арест, а публикация доклада запрещена. Его доклад был тайно передан в ООН в апреле 1989-го. После этого международная общественность и ООН начали добиваться освобождения Мазилу.

В ночь с 21 на 22 декабря 1989 года Мазилу вместе с женой и сыном был посажен в тюрьму, на следующий день освобожден и принял активное участие в революции, разработал ее политическую программу. Входил в руководство ФНС.

После революции некоторое время жил в Швейцарии. В 1993 году, выиграв суд по незаконному увольнению с работы, вернулся на дипломатическую службу, возглавлял дипмиссию Румынии на Филиппинах, затем различные представительства страны при международных организациях.

В 2004 году вошел в руководство Института румынской революции.