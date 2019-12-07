Социалистическая Республика Румыния (СРР)

30.12.1947

Король Румынии Михай I по требованию руководства Румынской коммунистической партии подписал отречение от престола. Провозглашена Румынская Народная Республика (РНР).

13.04.1948

Принята новая конституция Румынии, формально закрепившая власть за Коммунистической партией.

1948

К Румынской коммунистической партии присоединилось большинство членов Румынской социал-демократической партии, образовалась Румынская рабочая партия.

02.06.1952

Первый секретарь (с 1955 года — генеральный секретарь) Румынской рабочей партии Георге Георгиу-Деж, избавившийся от главных политических соперников, стал также главой правительства Румынии.

1956

Недовольный решениями XX съезда КПСС и курсом Никиты Хрущева на десталинизацию, Георге Георгиу-Деж начал проводить политику обособления Румынии в рамках социалистической системы.

03.12.1956

В Москве подписана советско-румынская декларация «О временном характере пребывания военного контингента СССР на территории Румынии».

1958

Советские войска покинули территорию Румынии.

19.03.1965

Умер Георге Георгиу-Деж. В ходе его правления в результате массовых репрессий и принудительной коллективизации погибли десятки тысяч жителей Румынии. Тело Георгиу-Дежа мумифицировано и помещено в мавзолей в парке Свободы в Бухаресте. Назначенный им преемник, первый заместитель главы правительства Георге Апостол, результате внутрипартийной борьбы не смог занять пост генерального секретаря.

22.03.1965

Новым генеральным секретарем Румынской рабочей партии стал Николае Чаушеску.

24.07.1965

На съезде Румынской рабочей партии принято решение о возвращении ей прежнего названия — Румынская коммунистическая партия.

21.08.1965

По предложению Чаушеску название страны изменено на Социалистическая Республика Румыния.

09.12.1967

Николае Чаушеску занял должность председателя Государственного совета, сосредоточив в своих руках полную власть в стране.

01–07.08.1977

Забастовка 35 000 шахтеров в долине Жиу против нового закона о пенсиях, социальном страховании и социальной помощи. Власти пообещали бастующим отложить введение нового закона в действие. Впоследствии около 3000 участников забастовки были уволены, около 150 человек арестованы, лидеры приговорены к тюремному заключению на сроки 1,5–3,5 года.

1978

Власти Румынии приступили к повышению цен на продукты питания, услуги, транспорт, одежду, древесину и изделия из нее.

1981

Установлена карточная система на продукты питания. С целью выплаты внешнего долга объявлено о политике жесткой экономии.

15.11.1987

Акция протеста рабочих тракторного завода в Брашове против снижения зарплаты и сокращения числа рабочих мест переросла в восстание. Была разгромлена мэрия, сожжены портреты Николае Чаушеску. После подавления восстания армией было арестовано около 300 человек, большинство оштрафовано, некоторые участники приговорены к тюремному заключению на срок до двух лет.

03.03.1988

В речи перед Великим национальным собранием Румынии Николае Чаушеску заявил о необходимости вдвое сократить число румынских сел, создав гигантские «агрогорода» с целью повышения эффективности румынской экономики.

Лето 1988

Пастор Ласло Текеш, этнический венгр, начинает кампанию против объявленного Николае Чаушеску сокращения числа сел, представляющего особую угрозу для сел, населенных национальными меньшинствами. Епископ Ласло Папп принимает сторону властей в конфликте с пастором-диссидентом.

12.04.1989

Николае Чаушеску заявил о досрочной выплате страной внешнего долга.

20.10.1989

Вынесено решение суда о выселении пастора Текеша из предоставленного церковью служебного жилья в Тимишоаре.

02.11.1989

Четверо вооруженных ножами мужчин ворвались в квартиру Текеша. Пастор с друзьями дал отпор нападавшим. Сотрудники румынской спецслужбы «Секуритате», следившие за пастором, в происходящее не вмешивались.

14.12.1989

В Яссах появились листовки с обращением ко «всем румынам доброй воли», подписанные «Фронтом национального спасения». В Тимишоаре прихожане реформатской церкви провели акцию протеста против выселения пастора Текеша из дома.

16.12.1989

Беспорядки в Тимишоаре усилились и приобрели антиправительственный характер.

17.12.1989

В Тимишоару введены войска, силы милиции и органов госбезопасности. Против участников волнений применено огнестрельное оружие. Точное число убитых неизвестно.

21.12.1989

Николае Чаушеску выступил на организованном властями митинге в Бухаресте, на который в принудительном порядке собрано около 100 000 человек. Раздавшийся во время митинга шум — возможно, от взрыва петард — привел к хаосу. Собравшиеся решили, что силы госбезопасности открыли огонь по толпе. Антиправительственные выступления охватили Бухарест и другие города страны. Армия и спецслужбы пытались подавить восстание силой.

22.12.1989

Николае Чаушеску объявил о введении в стране военного положения. Министр обороны Румынии Василе Миля умер при подозрительных обстоятельствах. Его преемник Виктор Станчулеску приказал войскам оставаться в казармах. После этого армия перешла на сторону восставших и стала действовать против «Секуритате». Супруги Чаушеску бежали из Бухареста на вертолете и были арестованы в Тырговиште. Власть в стране перешла к «Фронту национального спасения» во главе с Ионом Илиеску.

23.12.1989

Глава «Секуритате» Юлиан Влад отдал подчиненным приказ прекратить сопротивление.

25.12.1989

Специальный военный трибунал осудил Николае и Елену Чаушеску и приговорил их к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение немедленно. Вместе с супругами Чаушеску прекратила существование Социалистическая Республика Румыния.